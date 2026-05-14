Ο γιος του Έλον Μασκ κλέβει την παράσταση στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στην Κίνα

Το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, συνοδεία μίας πολυπληθούς αποστολής, περιλαμβανομένων κορυφαίων Αμερικανών στελεχών της τεχνολογίας, απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, που περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα των συναντήσεων των ηγετών δύο υπερδυνάμεων.

Όμως, μία μικροσκοπική φιγούρα είναι εκείνη που τράβηξε την προσοχή, σε όλες αυτές τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου και κινδύνου.

Ο 6χρονος γιος του Έλον Μασκ X Æ A-Xii ή αλλιώς Little X. Ο μεγιστάνας της τεχνολογίας εμφανίστηκε μαζί με τον γιο του, στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής του Προέδρου Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ανάμεσα στους κοστουμαρισμένους διευθύνοντες συμβούλους, ο μικρός ξεχώριζε για τον αυθορμητισμό του, καθώς εμφανίστηκε πιασμένος χέρι χέρι με τον πατέρα του στην κατάμεστη αίθουσα.

Among the suits and billion-dollar conversations during President Trump's high-stakes Chinese trip, one guest stood out.



Elon Musk’s son was seen wandering through a massive hall in China with his father as major CEOs gathered for high-level meetings. pic.twitter.com/lNQahrqd8u — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Ο Μασκ ήταν ένας από τους πολλούς επιχειρηματίες του τεχνολογικού κλάδου των ΗΠΑ, μαζί με τον Τιμ Κουκ και τον Τζένσεν Χουάνγκ, που συναντήθηκαν με τον Κινέζο πρωθυπουργό Λι Τσιάνγκ στο περιθώριο της συνάντησης κορυφής.

