Κίνα: Η δεξίωση του Σι προς τιμήν του Τραμπ - Το δείπνο στη «Χρυσή Αίθουσα» και το εκλεκτό μενού

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ χαρακτήρισε τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας ως τις «πιο σημαντικές» στον κόσμο, παραθέτονας επίσημο δείπνο προς τιμήν του Ντόναλντ Τραμπ στην αίθουσα δεξιώσεων στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαου, γνωστή ως Χρυσή Αίθουσα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ από την πλευρά του χαρακτήρισε τις συνομιλίες μεταξύ των δύο εθνών που προηγήθηκαν ως «εξαιρετικά θετικές».

Ο ίδιος και ο Σι τόνισε είχαν παραγωγικές συζητήσεις νωρίτερα σήμερα και μία «πολύτιμη» ευκαιρία να συζητήσουν πολλά πράγματα. «Ήταν μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σας», είπε. Ο Τραμπ έκλεισε την ομιλία του προσκαλώντας τον Σι και τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το εμπόριο, το πετρέλαιο και το Ιράν ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού διακυβεύματος που διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

Κάτω από τους πολυελαίους και τα κινέζικα φανάρια υπήρχε ένα τεράστιο πορτοκαλί πανό στο κέντρο της αίθουσας, που δίνει την εντύπωση ενός ηλιόλουστου ουρανού το σούρουπο. Έχει τις σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας πάνω από τις λέξεις «δείπνο καλωσορίσματος».

Το παρών στο γεύμα έδωσαν ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ

Το μενού στο επίσημο δείπνο

Οι συνδαιτημόνες θα ξεκινήσουν με ορεκτικά, και στη συνέχεια θα απολαύσουν τα κυρίως πιάτα που θα αποτελούνται από:

Αστακό σε σούπα ντομάτας

Τραγανές μπριζόλες βοδινού

Ψητή πάπια Πεκίνου

Βραστά λαχανικά εποχής

Σιγομαγειρεμένος σολομός σε σάλτσα μουστάρδας

Ψωμάκι χοιρινό τηγανητό

Και για επιδόρπιο:

Γλυκό από σφολιάτα σε σχήμα κοχυλιού

Τιραμισού

Φρούτα και παγωτό

« Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνηθισμένος να τρώει McDonald's, αναγκάζεται να διευρύνει τον ουρανίσκο του στο αποψινό κρατικό συμπόσιο στο Πεκίνο» σχολίασε ο Guardian

Το δείπνο ολοκληρώνει την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζoy ηγέτη Σι Τζινπίνγκ , οι οποίες φαίνεται να κύλησαν ομαλά, αλλά δεν προσέφεραν κάτι ουσιαστικό στις διμερείς σχέσεις, όπως είχαν προεξοφλήσει οι αναλυτές.

