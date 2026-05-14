Σι και Τραμπ στον Ναό του Ουρανού: Ο συμβολισμός και η ιστορία του μνημειου - «Η Κίνα είναι όμορφη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκαν τον ιστορικό χώρο του Ναού του Ουρανού. «Η Κίνα είναι όμορφη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Σε μία επίσκεψη γεμάτη συμβολισμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ ανέβηκαν μαζί τις σκάλες του ιστορικού χώρου του Ναού του Ουρανού. «Υπέροχο μέρος, απίστευτο», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Σι καθώς οι δύο ηγέτες πόζαραν για μια φωτογραφία στον Ναό, μπροστά από την εμβληματική κεντρική αίθουσα. «Η Κίνα είναι πανέμορφη».

Το εκτεταμένο αρχαίο κινεζικό συγκρότημα είναι το μέρος όπου οι αυτοκράτορες των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ πρόσφεραν θυσίες και προσεύχονταν για άφθονες σοδειές. Ο ναός που βρίσκεται περίπου 7 χιλιόμετρα νότια της Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου χτίστηκε το 1420 υπό τον ίδιο αυτοκράτορα Μινγκ που ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του αυτοκρατορικού παλατιού.

Περιτριγυρισμένο από αρχαία πεύκα και κυπαρίσσια, είναι σήμερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ένα πάρκο όπου οι κάτοικοι του Πεκίνου κάνουν τάι τσι, παίζουν σκάκι ή χορεύουν. Οι Κινέζοι αυτοκράτορες κάποτε προσευχόντουσαν για πλούσιες σοδειές κάτω από την τριώροφη, στρωμένη με μπλε κεραμίδια στέγη της Αίθουσας Προσευχής για Καλή Σοδειά, σε ιερές τελετές επιβεβαιώνοντας την εντολή τους να κυβερνούν.

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Έρικ Τραμπ και τη σύζυγό του Λάρα στον Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο

Ο Ναός του Ουρανού κατασκευάστηκε την περίοδο 1406-1420, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα ΓιονγκΛε, περίπου την ίδια περίοδο με την Απαγορευμένη Πόλη, ως Ναός του Ουρανού και της Γης. Επεκτάθηκε τον 16ο αιώνα και μετονομάστηκε σε Ναό του Ουρανού. Το 1998, ο Ναός του Ουρανού ανακηρύχθηκε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Τραμπ και ο Σι περπάτησαν τώρα στο ίδιο αυτοκρατορικό έδαφος μέσα στον Ναό του Ουρανού του Πεκίνου, καθώς και οι δύο ηγέτες επιδιώκουν ένα διαφορετικό είδος «συγκομιδής» από μια σύνοδο κορυφής υψηλών διακυβευμάτων .

Για τον Σι η υποδοχή του Tραμπ στον χώρο αυτ προσφέρει ένα σκηνικό πλούσιο σε μηνύματα σχετικά με την ιστορίσ και το πολιτισμικό βάθος της Κίνας. «Είναι ένα πολύ καλό φόντο για να πούμε στον Ντόναλντ Τραμπ και στον κόσμο ότι η Κίνα είναι εδώ και υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια», δήλωσε ο Λαρς Ούλρικ Τομ, ιστορικός με έδρα το Πεκίνο.

Για τον Τραμπ, το σκηνικό έχει μια πιο κυριολεκτική απήχηση: η γεωργία θα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του, με τους Αμερικανούς αγρότες να αναζητούν μεγαλύτερες κινεζικές αγορές σόγιας, άλλων καλλιεργειών - και κρέατος.

Το 2017, ο Σι και η σύζυγός του έκαναν στον Τραμπ και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια μια σπάνια ιδιωτική ξενάγηση στην Απαγορευμένη Πόλη, την αρχαία κατοικία των αυτοκρατόρων της Κίνας. Οι αναλυτές παρακολουθούν αν ο Σι, ο οποίος εισέρχεται στις συνομιλίες επιδεικνύοντας μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τον Τραμπ, θα καταβάλει για άλλη μια φορά κάθε δυνατή προσπάθεια για να δελεάσει τον ευμετάβλητο ηγέτη των ΗΠΑ, γνωστό για την αγάπη του για τα λαμπερά σόου και τις επιδείξεις.



