Νew York Times: Οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας από τον Νίξον στον Τραμπ - Οι συμφωνίες Ρίγκαν, Μπους, Ομπάμα

O ηγέτης του κομμουνιστικού κόμματος της Κίνας Μάο Τσε Τουνγκ, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον σφίγγουν τα χέρια κατά τη συνάντησή τους στο Πεκίνο, το 1972

Snapshot Η επίσκεψη του Νίξον το 1972 σηματοδότησε το διπλωματικό άνοιγμα των ΗΠΑ προς την Κίνα μετά από δεκαετίες αποξένωσης και τη στροφή από την υποστήριξη στην Ταϊβάν.

Όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον πήγε στο Πεκίνο το 1972, ήταν ένα στοίχημα. Πόνταρε ότι ένα διπλωματικό άνοιγμα στην κομμουνιστική κυβέρνηση και η υποβάθμιση των σχέσεων με την Ταϊβάν, θα εξυπηρετούσε τα αμερικανικά συμφέροντα. Οι διαδοχικές επισκέψεις Αμερικανών προέδρων στην Κίνα έκτοτε βασίστηκαν σε αυτή την ιδέα. Και από την πλευρά τους, οι Κινέζοι ηγέτες είδαν τις Συνόδους Κορυφής ως έναν τρόπο για την εκτόνωση των εντάσεων, την έκφραση των βασικών τους συμφερόντων και την προσφορά ελπίδας για ισχυρότερες σχέσεις τα επόμενα χρόνια.

Οι επισκέψεις εντάσσονται σε ένα συνεχές εναλλασσόμενων σκοτεινών και φωτεινών περιόδων στις σχέσεις, από τη ζοφερή περίοδο μετά τη σφαγή γύρω από την πλατεία Τιενανμέν έως την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, καθώς η Κίνα εισήλθε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001 και έγινε ατμομηχανή της παγκόσμιας οικονομίας.

Όλο αυτό το διάστημα, οι Αμερικανοί πρόεδροι ήλπιζαν ότι η ολοκλήρωση μέσω του εμπορίου θα οδηγούσε κάποια μέρα σε πολιτική αλλαγή στο Πεκίνο. Καθώς η ισχύς της Κίνας αυξανόταν και το κράτος τους γινόταν πιο σίγουρο κάποιοι υποστηρίζουν οτι η δυναμική των Συνόδων Κορυφής άλλαξε. Πολλοί Κινέζοι αξιωματούχοι και αναλυτές θεωρούν πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ένα έθνος σε οριστική παρακμή.

Πριν από την άφιξή του στο Πεκίνο την Τετάρτη (13/5), ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δημοσίευσε στο διαδίκτυο ότι σχεδίαζε να ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ, «έναν ηγέτη εξαιρετικής διάκρισης», να «ανοίξει» την Κίνα - μια διατύπωση που απηχεί τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί πρόεδροι έχουν διαμορφώσει τις σχέσεις με την Κίνα εδώ και μισό αιώνα.

1972, Ρίτσαρντ Νίξον

Η επίσκεψη του Νίξον στην Κίνα είναι ένα από τα σημαντικότερα ταξίδια στο εξωτερικό ενός προέδρου των ΗΠΑ στην εποχή μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό συνέβη το 1972, αφότου ο Χένρι Κίσινγκερ, τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου, πραγματοποίησε ένα μυστικό ταξίδι στο Πεκίνο το προηγούμενο έτος για να διερευνήσει τις δυνατότητες ενός διπλωματικού ανοίγματος με τον Μάο Τσε Τουνγκ και τον πρωθυπουργό Τσου Ενλάι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν επίσημες σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία από τότε που την ίδρυσε ο Μάο το 1949 και αντ' αυτού είχαν αγκαλιάσει την αντικομμουνιστική κυβέρνηση Κουομιντάνγκ στο νησί της Ταϊβάν ως τη νόμιμη κυρίαρχη δύναμη της Κίνας. Αλλά μια σημαντική γεωπολιτική μετατόπιση είχε συμβεί για να ωθήσει τις προσπάθειες του Νίξον και του Κίσινγκερ. Η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα είχαν απομακρυνθεί και αυτό το χάσμα ήταν που ώθησε την κυβέρνηση Νίξον να προσεγγίσει το Πεκίνο.

Ο Νίξον κάνει πρόποση στον Κινέζο πρωθυπουργό Τσου Ενλάι κατά τη διάρκεια ενός συμποσίου το 1972

Η επίσκεψη του Νίξον δημιούργησε αξέχαστες στιγμές, συμπεριλαμβανομένης της βόλτας του στο Σινικό Τείχος («Θα έπρεπε να συμπεράνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο τείχος και ότι έπρεπε να χτιστεί από έναν σπουδαίο λαό», είπε). Η άφιξη αργότερα ενός ζεύγους πάντα στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο στην Ουάσινγκτον ήταν ένα διαχρονικό σύμβολο του διεθνούς δεσμού.

1975, Τζέραλντ Φορντ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ πραγματοποίησε πενθήμερη επίσκεψη στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 1975, 10 μήνες πριν τον θάνατο του Μάο Τσε Τουνγκ. Η Κίνα βρισκόταν στο τελικό στάδιο της Πολιτιστικής Επανάστασης, της δεκαετούς περιόδου που προέκυψε από μια εκστρατεία του Μάο να διατηρήσει την εξουσία, η οποία κατέστρεψε τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θεμέλια της χώρας.

Ο Πρόεδρος Τζέραλντ Φορντ και ο Ντενγκ Ξιαοπίνγκ μοιράζονται ένα γεύμα στο Πεκίνο το 1975

Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν ακόμη προσηλωμένο στην πορεία της διπλωματικής προσέγγισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ο Φορντ επισκέφθηκε την Κίνα και οι συνομιλίες άνοιξαν το δρόμο για ομαλές σχέσεις που θα εγκαθίδρυε ο πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ το 1979. (Ο Κάρτερ δεν επισκέφθηκε την Κίνα κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ούτε ο πρόεδρος Τζόζεφ Ρ. Μπάιντεν).

1984, Ρόναλντ Ρίγκαν

Όταν ο ένθερμος πολέμιος του Ψυχρού Πολέμου Ρόναλντ Ρίγκαν πάτησε το πόδι του στην Κίνα το 1984, δεν μίλησε για την ανάγκη ανατροπής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος ή υπονόμευσης των πολιτικών του, γλώσσα που ενσάρκωνε την πολιτική του απέναντι στη Σοβιετική Ένωση.

Ο Ρίγκαν επισκέφθηκε το Πεκίνο ως ένας πρακτικός πολιτικός, ωθώντας προς τα εμπρός τις συζητήσεις για το εμπόριο, το οποίο αργότερα θα γινόταν το κεντρικό στοιχείο των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Μετά την επίσκεψή του δήλωσε στους δημοσιογράφους οτι τον είχε ενθαρρύνει η «ένεση πνεύματος ελεύθερης αγοράς» στην κινεζική οικονομία, ανέφεραν οι New York Times.

1989, Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος

Όταν ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο πρεσβύτερος προσγειώθηκε στο Πεκίνο τον Φεβρουάριο του 1989, επέστρεφε σε μια χώρα που είχε αγαπήσει. Η εξοικείωσή του με την Κίνα βασιζόταν στην θέση που κατείχε από το 1974 έως το 1975 ως επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου των ΗΠΑ στο Πεκίνο, που σημαίνει ότι ήταν ο de facto πρέσβης σε μια περίοδο πριν την εγκαθίδρυση επίσημων διπλωματικών σχέσεων.

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας είχαν αυξανόμενη δυναμική τους μήνες που προηγήθηκαν της επίσκεψης, αλλά οι διαμαρτυρίες και η σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν θα περιέπλεκαν τις σχέσεις αργότερα το 1989. Ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Μπους προέβλεψε τον επερχόμενο «σεισμό». Ο πρέσβης Γουίνστον Λορντ και η αμερικανική πρεσβεία έδωσαν σε Κινέζους αξιωματούχους μια λίστα με άτομα που η αμερικανική κυβέρνηση ήθελε να προσκληθούν στο επίσημο δείπνο.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Φανγκ Λίζι, ένας γνωστός αστροφυσικός και πολιτικός διαφωνών με το κομμουνιστικό κόμμα. Λίγο πριν ξεκινήσει το συμπόσιο, η κινεζική κυβέρνηση διέγραψε τον Φανγκ από τη λίστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν. Αργότερα εκείνο το έτος, όταν ο κινεζικός στρατός σκότωσε εκατοντάδες ή χιλιάδες διαδηλωτές γύρω από την πλατεία Τιενανμέν στις 3 και 4 Ιουνίου, ο Φανγκ κατέφυγε στην αμερικανική πρεσβεία με τη σύζυγό του, Λι Σουξιάν, και κρύφτηκε εκεί για 13 μήνες. «Αυτό αποδείχθηκε ένα δείπνο που τελικά εξελίχθηκε σε επανάσταση», είπε ο Λορντ.

1998, Μπιλ Κλίντον

Η επίσκεψη του προέδρου Μπιλ Κλίντον στην Κίνα πραγματοποιήθηκε σε μια μεθυστική δεκαετία για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν η Αμερική - και το πολιτικό και οικονομικό της σύστημα - φαινόταν να μην αμφισβητείται στον κόσμο. Αυτό ήταν το «τέλος της ιστορίας», όπως έγραψε ο πολιτικός επιστήμονας Φράνσις Φουκουγιάμα. Για τους Αμερικανούς αξιωματούχους, η Κίνα φαινόταν να ασπάζεται την αναπόφευκτη κατεύθυνση της παγκόσμιας τάξης.

Αν ο στόχος ήταν η σύνδεση, ο ηγέτης της Κίνας Ζιανγκ Ζεμίν έδειξε την κατάλληλη προθυμία γι' αυτό. Προσπάθησε να μιλήσει αγγλικά σε μερικές δημόσιες εκδηλώσεις, και μάλιστα απήγγειλε στίχους από την ομιλία στο Γκέτισμπεργκ (του Αβραάμ Λίνκολν) σε μια συνέντευξη στο CBS News. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κλίντον, ο Ζιάνγκ έκανε μια απροσδόκητη ανακοίνωση, ότι η συνέντευξη Τύπου τους θα μεταδιδόταν ζωντανά.

«Αυτή ήταν η πιο εξαιρετική αλληλεπίδραση που έχω δει μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών ηγετών», δήλωσε ο Όρβιλ Σελ, ένας μελετητής της Κίνας που γράφει για τις Συνόδους Κορυφής εδώ και δεκαετίες. «Ο Κλίντον αστειευόταν με τον Ζιανγκ και σαφώς απολάμβαναν ο ένας την παρέα του άλλου». Ο Σελ θυμήθηκε τη στιγμή σε μια συνέντευξη καθώς πετούσε για το Πεκίνο την Τρίτη για να κάνει ρεπορτάζ για την επίσκεψη του Τραμπ. «Μπορούσες να δεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ανοιχτοί για δουλειές», είπε.

2001, 2002, 2005, 2008, Τζορτζ Μπους

Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους βρισκόταν στις κερκίδες στο Πεκίνο για την τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2008, μια εξαιρετικά συμβολική στιγμή που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως ένα πάρτι «αποκάλυψης» της Κίνας στην παγκόσμια σκηνή. Ήταν η τέταρτη επίσκεψή του στην εποχή της υψηλής παγκοσμιοποίησης, όταν η οικονομία της Κίνας βρισκόταν σε άνθηση μετά την ένταξή της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Αλλά αυτή η επίσκεψη έγινε την παραμονή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αυτό, σε συνδυασμό με τον πόλεμο στο Ιράκ, οδήγησε σε μια αυξανόμενη πεποίθηση εκ μέρους των Κινέζων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Χου Τζιντάο, γραμματέα του κόμματος και προέδρου, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους είχαν χάσει τον δρόμο τους.

Στα μάτια τους, η άνοδος της Κίνας φαινόταν ασταμάτητη, και αντίθετα τα συστήματα των δυτικών εθνών φαίνονταν παρηκμασμένα και κούφια. «Τώρα είναι σύνηθες οι άνθρωποι να επικεντρώνονται στο 2008 ως το σημείο καμπής», δήλωσε ο Τζον Ντελάρι, ιστορικός της Ανατολικής Ασίας. «Οι Κινέζοι είχαν τότε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που οι Αμερικανοί θεωρούσαν αλαζονεία».

2009, 2014, 2016, Μπαράκ Ομπάμα

Η πρώτη επίσκεψη του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, το 2009, έγινε στη σκιά της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που προέκυψε από τις αποτυχίες των αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ενώ ο Ομπάμα προσπαθούσε να βγάλει τη χώρα του από τη δύσκολη θέση της, η οικονομία της Κίνας συνέχισε να αναπτύσσεται χάρη στις πολιτικές τόνωσης της οικονομίας.

Σε συνομιλίες στο Πεκίνο, ο Oμπάμα έθιξε την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής της Κοπεγχάγης για το κλίμα και τα σχέδιά του να αποτρέψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν μέσω της προσπάθειας σύναψης διπλωματικής συμφωνίας. «Επιδιώξαμε να βρούμε μια νέα ισορροπία μεταξύ των πεδίων του ανταγωνισμού και της συνεργασίας, καθώς ο κόσμος χρειαζόταν και ήθελε να συνεισφέρει περισσότερο στα παγκόσμια δημόσια αγαθά», δήλωσε ο Έβαν Μεντέιρος, καθηγητής στο Τζόρτζταουν, ο οποίος ήταν ανώτερος διευθυντής Ασίας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ομπάμα. «Η Κίνα δεν ήταν απλώς απρόθυμη, αλλά ήθελε να αποζημιωθεί για όλα όσα έκανε, προς μεγάλη μας απογοήτευση».

Ο Ομπάμα επισκέφθηκε ξανά το Πεκίνο το 2014 για μια οικονομική σύνοδο κορυφής ασιατικών εθνών και συναντήθηκε με τον Σι Τζινπίνγκ για διμερείς συνομιλίες και ένα επίσημο δείπνο. Μέχρι τότε, οι σχέσεις είχαν επιδεινωθεί. Υπό τον Σι, έναν αφοσιωμένο αυταρχικό εθνικιστή και αυτοανακηρυγμένο θεματοφύλακα της κληρονομιάς του κόμματος, η Κίνα είχε γίνει πολύ πιο επιθετική στις στρατιωτικές της δραστηριότητες στις γύρω θάλασσες, εξοργίζοντας άλλα ασιατικά έθνη, και ασχολούνταν τακτικά με κυβερνοκατασκοπεία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων δυνάμεων.

Κατά την τελευταία του επίσκεψη, το 2016, το τζετ του Ομπάμα προσγειώθηκε στη Χανγκτζόου, αλλά αναγκάστηκε να βγει από το πίσω μέρος του αεροσκάφους, αφού Κινέζοι εργάτες δεν κατάφεραν να ανέβουν με σκάλα στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου. Αν και η αιτία θα μπορούσε να ήταν κάποια τεχνική δυσλειτουργία, πολλοί παρατηρητές το ερμήνευσαν ως περιφρόνηση από την Κίνα και ως σύμβολο της αυξανόμενης αυτοπεποίθησης της χώρας.

2017, Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ επέκρινε την Κίνα, και ιδιαίτερα τις εμπορικές της πρακτικές, κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Ταυτόχρονα, οι προοδευτικοί Αμερικανοί πολιτικοί μιλούσαν επίσης πιο δυναμικά για τα δεινά μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Το ταξίδι του Τραμπ πραγματοποιήθηκε σε αυτό το πλαίσιο: Την επιθυμία να τεθούν όρια στην παγκοσμιοποίηση και να εγκαταλείψουν ορισμένες αμερικανικές βιομηχανίες την Κίνα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Τραμπ δεν ήταν φειδωλός στους επαίνους του για τον Σι, λέγοντας στον Κινέζο ηγέτη «είσαι ένας πολύ ξεχωριστός άνθρωπος». Μαζί με τις συζύγους τους περπάτησαν μαζί μέσα στην άδεια Απαγορευμένη Πόλη και οι ηγέτες ανακοίνωσαν μια σειρά από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες.

Αλλά ο Τραμπ είχε άλλα σχέδια. Λίγο μετά το ταξίδι, τον Ιανουάριο του 2018, ξεκίνησε έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Αυτό κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης του θητείας, μαζί με την πανδημία, η οποία πολλοί ειδικοί λένε ότι προήλθε από την Κίνα. Οι σχέσεις με την Κίνα έγιναν πιο δύσκολες, αν και ο Τραμπ απέφυγε να μιλήσει για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που ικανοποίησε τους Κινέζους ηγέτες. Αυτή ήταν μια μετατόπιση από δεκαετίες αμερικανικής πολιτικής προς την Κίνα, μια μετατόπιση που ο Τραμπ θα έκανε ακόμη πιο εμφανή στη δεύτερη κυβέρνησή του.