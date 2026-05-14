Ηχηρή προειδοποίηση Σι στον Τραμπ για την Ταϊβάν:«Αν δεν χειριστείτε σωστά το θέμα θα συγκρουστούμε»

Ο Σι Τζινπίνγκ είπε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει να είναι «εταίροι, όχι αντίπαλοι», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σχέση «θα είναι καλύτερη από ποτέ» καθώς οι δυο τους ξεκίνησαν την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής στο Πεκίνο την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που αναμένεται να επικεντρωθούν στον πόλεμο του Ιράν, την Ταϊβάν, το εμπόριο και τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, ο Kινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει να «δημιουργήσουν ένα νέο παράδειγμα για τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων χωρών». «Οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι. Θα πρέπει να βοηθάμε ο ένας τον άλλον να πετύχει... και να βρούμε τον σωστό τρόπο για να συνυπάρχουν οι μεγάλες χώρες», δήλωσε ο Σι.

Στις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, ο Τραμπ επαίνεσε αυτό που χαρακτήρισε ως «φανταστική σχέση» των δύο χωρών και αποκάλεσε τον Σι «σπουδαίο ηγέτη» προτού επαινέσει την επιχειρηματική αντιπροσωπεία που τον συνόδευε. «Έχουμε τους σπουδαιότερους επιχειρηματίες στον κόσμο... και είναι εδώ σήμερα για να αποτίσουν φόρο τιμής σε εσάς, στην Κίνα».

Η κρατική τηλεόραση έδειξε νωρίτερα τον Σι να κατεβαίνει τις σκάλες με το κόκκινο χαλί στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού της πλατείας Τιενανμέν για να συναντήσει τον Τραμπ, ο οποίος έφτασε με μια αυτοκινητοπομπή μαύρων οχημάτων συνοδευόμενη από έναν σχηματισμό μοτοσικλετών της κινεζικής αστυνομίας σε σχήμα βέλους.

Ο Τραμπ χαιρέτησε την ακολουθία του Σι, στην οποία περιλαμβάνονταν ο Κάι Τσι, το δεξί του χέρι και μέλος της επταμελούς επίλεκτης μόνιμης επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι και ο Χε Λιφένγκ, ο επικεφαλής οικονομικών της Κίνας. Στη συνέχεια, ο Σι έδωσε τα χέρια με μέλη της αντιπροσωπείας του Τραμπ, στην οποία συμμετείχαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Κορυφαίοι ηγέτες εταιρειών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των Tιμ Κουκ της Apple, Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, Έλον Μασκ της Tesla και Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, βρίσκονταν στη δεύτερη σειρά, ακριβώς πίσω από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Περισσότεροι από δώδεκα διευθύνοντες σύμβουλοι και κορυφαία στελέχη συμμετείχαν στο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα , σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διμερείς συνομιλίες που αναμένεται να επικεντρωθούν σε θέματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο του Ιράν έως την Ταϊβάν, τις σπάνιες γαίες και την τεχνητή νοημοσύνη. Το βράδυ, ο Σι θα παραθέσει κρατικό δείπνο για τον Τραμπ, ο οποίος συνοδεύεται από τον γιο του Έρικ ενώ αύριο Παρασκευή (15/5) ο Τραμπ αναμένεται επίσης να πιει τσάι με τον Κινέζο ηγέτη, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας πριν επιβιβαστεί στην πτήση της επιστροφής του στις ΗΠΑ.

Τα επίσημα κινεζικά μέσα ενημέρωσης, συχνά έντονα επικριτικά προς τις ΗΠΑ, υιοθέτησαν θετικό τόνο πριν από τη συνάντηση. «Η διπλωματία των αρχηγών κρατών παίζει αναντικατάστατο ρόλο στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», έγραψε την Πέμπτη η εθνικιστική ταμπλόιντ του Κομμουνιστικού Κόμματος Global Times. «Το μέλλον των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ είναι λαμπρό».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι το «πρώτο αίτημά» του προς τον Σι θα είναι να δημιουργήσει ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για τις κορυφαίες αμερικανικές εταιρείες.

Έχει, ωστόσο, δηλώσει ότι αναμένει επίσης να συζητήσει την κρίση στο Στενό του Ορμούζ με τον Σι. Η Ουάσινγκτον ελπίζει ότι το Πεκίνο, ο κύριος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις στην Τεχεράνη για να καταλήξει σε συμφωνία για την απεμπλοκή της πλωτής οδού.

Στην έναρξη των συνομιλιών τους ο Σι είπε στον Τραμπ ότι η Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. «Εάν χειριστούν το θέμα σωστά, η σχέση μεταξύ των δύο χωρών θα παραμείνει γενικά σταθερή. Εάν δεν το χειριστούν σωστά, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν, ωθώντας ολόκληρη τη σινο-αμερικανική σχέση σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση». Ο Σι δήλωσε ότι η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στο Στενό της Ταϊβάν είναι ασυμβίβαστες.

Ο Σι θέλει να αποσπάσει παραχωρήσεις από τον Tραμπ για να μειώσει τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν ή να μεταβάλλει την διπλωματική στάση των ΗΠΑ απέναντι στην ανεξαρτησία της. Ο Γουίλιαμ Γιανγκ, ανώτερος αναλυτής στο International Crisis Group, δήλωσε ότι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Ταϊβάν, καθώς και στην Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες, ήταν «ανήσυχοι» για το πώς ο Τραμπ θα χειριζόταν τυχόν αιτήματα του Σι σχετικά με την Ταϊβάν. Αυτοί οι φόβοι έχουν επιδεινωθεί από το γεγονός ότι η στρατιωτική προσοχή των ΗΠΑ στην Ασία έχει μειωθεί λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, είπε.

Οι αναλυτές λένε ότι παραμένουν ακανθώδη ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν κυρώσεις σε κινεζικά διυλιστήρια που παραλαμβάνουν ιρανικό πετρέλαιο και την Κίνα να εισάγει σαρωτικούς κανόνες που απειλούν με αυστηρές κυρώσεις οποιαδήποτε εταιρεία ή άτομο διαταράσσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της εντός ή εκτός συνόρων. Οι έλεγχοι στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα, οι οποίοι εισήχθησαν πέρυσι στο αποκορύφωμα του εμπορικού πολέμου της με τον Τραμπ, εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρές διαταραχές στη βιομηχανία στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία και άλλες περιοχές.

Ο Τραμπ έχει επίσης δηλώσει ότι θα θέσει υπόμνημα για την υπόθεση του Τζίμι Λάι , του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ που φυλακίστηκε μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στην περιοχή το 2019. «Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε ορισμένες περιοχές, ιδίως στις σπάνιες γαίες όπου έχουμε εξάρτηση από την Κίνα», δήλωσε στο CNBC ο Steve Daines, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής από τη Μοντάνα, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα πριν από την επίσκεψη.

Ο Ντέινς πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε συμφωνίες με την Κίνα για αγορές Boeing, βοδινού κρέατος και σόγιας. «Δεν έχουν αγοράσει κανένα αεροσκάφος της Boeing εδώ και εννέα χρόνια. Υπάρχει η δυνατότητα για μια μεγάλη συμφωνία αεροσκαφών με την Boeing», είπε.

Ο Κέλι Όρτμπεργκ της Boeing δήλωσε στο Reuters τον Απρίλιο ότι η Boeing βασιζόταν στην κυβέρνηση Τραμπ για να βοηθήσει στην απελευθέρωση μιας πολυαναμενόμενης μεγάλης παραγγελίας από την Κίνα. Η Κίνα και ο αμερικανικός κατασκευαστής αεροσκαφών βρίσκονται σε παρατεταμένες συνομιλίες για μια συμφωνία που, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, θα μπορούσε να περιλαμβάνει 500 αεροσκάφη 737 MAX, καθώς και δεκάδες αεροσκάφη ευρείας ατράκτου που τροφοδοτούνται από κινητήρες της GE.

Θα ήταν η πρώτη μεγάλη παραγγελία της Boeing στη χώρα από το 2017 και οποιαδήποτε ανακοίνωση της παραγγελίας θα θεωρηθεί ως μια σημαντική νίκη για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών.

