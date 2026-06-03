Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, σε ηλικία 94 ετών - Σήμερα η κηδεία του στην Κάρυστο

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / Eurokinissi

ΕΛΛΑΔΑ
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Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτή την ώρα στην Κάρυστο Ευβοίας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου.

Παρών ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος, συγγενείς και φίλοι του από την Αθήνα αλλά και την Κάρυστο που αγαπούσε ιδιαίτερα ο ηθοποιός. Αυτός είναι και ο λόγος όπως ο ίδιος είχε επιθυμία να γίνει η ταφή του στα χώματα της Καρύστου στη Νότια Εύβοια.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή και μια παρακαταθήκη που θα μείνει ζωντανή στις επόμενες γενιές.

Ποιος ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Γεννήθηκε στα Ολύμπια, κοντά στην Αρχαία Ολυμπία (κατάγεται από τη Γορτυνία) και μεγάλωσε στα Ταμπούρια και στην Αρχαία Ολυμπία. Ο τόπος αυτός επηρέασε τη σκέψη του και τη ζωή του. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Tέχνης Κάρολος Κουν. Επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος υποκριτικής.

Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο θέατρο Μουσούρη.

Από το 1962 και για δέκα χρόνια συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε όλα τα θεατρικά είδη: "Ιούλιος Καίσαρ" (του Σαίξπηρ), "Η άνοδος του Αρτούρου Ούι" (του Μπρεχτ), "Έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών" (του Ουστίνοφ), "Ο γλάρος" (του Τσέχωφ), "Τοβάριτς" (του Ζακ Ντε Βαλ) κ.ά.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την Εκδρομή και την Παρένθεση του Τάκη Κανελλόπουλου.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Φιλοποίμενα Φίνο. Συνολικά πρωταγωνίστηκε σε πάνω από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του 1971, μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να παίξει στο τηλεοπτικό σίριαλ Άγνωστος πόλεμος (του Νίκου Φώσκολου) . Άλλες σειρές είναι Οι Πανθέοι (του Τάσου Αθανασιάδη), Το φως του Αυγερινού, Μαντάμ Σουσού, Ουράνιο Τόξο, Οικογένεια-Οικογένεια Καζίνο, Συμφωνία Σιωπής, Πρόβα νυφικού. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα Παιδιά της Νιόβης το 2004.

Υπήρξε για πολλά χρόνια, δάσκαλος σε Δραματική Σχολή. Συνεργάστηκε με τον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου, τον Μάνο Κατράκη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Βασίλη Γεωργιάδη κ.ά. Έπαιξε στο θέατρο τον Καρλ Μαρξ το 2007.

Αντωνόπουλος

Ο ηθοποιός Αγγελος Αντωνόπουλος / Eurokinissi

Είχε γράψει το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή Αφύλακτη διάβαση (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).

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