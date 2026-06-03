Άγγελος Αντωνόπουλος: Η αποθέωση που γνώρισε στον «Άγνωστο Πόλεμο» - «Μου πετούσαν γαρδένιες»

Η αποθέωση που γνώρισε για τον ρόλο του ως «συνταγματάρχης Βαρτάνης» και τα σχόλια του κόσμου

Ανθή Κουρεντζή

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η αποθέωση που γνώρισε στον «Άγνωστο Πόλεμο» - «Μου πετούσαν γαρδένιες»

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / INTIME NEWS

LIFESTYLE
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Ο Άγγελος Αντωνόπουλος χάραξε μεγάλεια πορεία σε θέατρο και κινηματογράφο με ρόλους άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα, ωστόσο στις καρδιές πολλών η μορφή του θα είναι ταυτισμένη με τον θρυλικό «συνταγματάρχη Βαρτάνη» στον «Άγνωστο Πόλεμο», τη σειρά φαινόμενο της δεκαετίας του 70' που κατάφερνε να αδειάζει τους δρόμους και να καθηλώνει τον κόσμο μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης.

Ο σπουδαίος ηθοποιός βίωσε στιγμές αποθέωσης τόσο στον «Αγνωστο Πόλεμο» όσο και στη σειρά «Πανθέοι».

«Εκείνη τη γενιά την είχα κερδίσει. Είχα μεγάλη επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους. Το 67', το 68', το 69' και το 70', είχε 30 χρόνια απόσταση από το 40′. Αυτό σημαίνει ότι οι θεατές των σειρών είχαν ζήσει τον πόλεμο. Ο κόσμος μου έλεγε στο καμαρίνι ότι έκλαιγε επειδή έβλεπε ένα επεισόδιο και το είχε ζήσει» είχε περιγράψει.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / INTIME NEWS

Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί ότι εκείνη την εποχή το κοινό του πετούσε γαρδένιες στο θέατρο: «Ξαφνιαστήκαμε, αντιλαμβάνεστε σε πόσο δύσκολη θέση ήρθα, διότι επί σκηνής είχα καταξιωμένους συναδέλφους και μεγάλους και ξαφνικά βρέθηκα εγώ με αυτή την εκδήλωση. Ήταν μια Κυριακή απόγευμα, μας ξάφνιασε όλους αυτό», είχε δηλώσει στο «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο σπουδαίος ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι μόνο δύο επεισόδια από αυτές τις σειρές έχουν διασωθεί: «Είναι μια αδιαφορία και μια γαϊδουριά αυτών που εργάζονται εκεί. Έγραψαν πάνω στις μπομπίνες αθλητικά ματς. Ήταν εγκληματική αδιαφορία», επεσήμανε.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Το «αντίο» της Finos Film στον Άγγελο Αντωνόπουλο

Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media η Finos Film αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο, γράφοντας: «Σήμερα μεγαλώνει ο θίασος του παραδείσου, καθώς αποχαιρετούμε τον μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ευγένεια και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε πίσω του σπουδαίες θεατρικές, τηλεοπτικές και κινηματογραφικές ερμηνείες.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα το 1964 στην Φίνος Φιλμ, με την ταινία “Ένας Μεγάλος Έρωτας” του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες, μέσα από τις οποίες ξεδίπλωσε το ξεχωριστό δραματικό του ταλέντο, κέρδισε την αγάπη του κοινού και την εκτίμηση των κριτικών, γράφοντας το δικό του κεφάλαιο στις χρυσές σελίδες της ελληνικής κινηματογραφίας.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα “παιδί” της Finos Film και θα τον ευγνωμονούμε αιώνια για το ταλέντο του, το ήθος του, τον ακέραιο χαρακτήρα του και την ανθρωπιά του.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καλό ταξίδι Άγγελε».

https://www.instagram.com/reel/DZHwYnGGO6i/

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