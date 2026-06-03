Άγγελος Αντωνόπουλος: Η επιθυμία να κάνει παιδί, η καριέρα και η στενή φιλία με την Τζένη Καρέζη

Στο πένθος βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Άγγελου Αντωνόπουλου, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Ο θρυλικός ηθοποιός έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 94 ετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου, τελέστηκε η κηδεία του στην Κάρυστο.

Η τελευταία συνέντευξη του Άγγελου Αντωνόπουλου

Το 2022 ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4». Ο ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως μελαγχολούσε που δεν είχε αποκτήσει παιδιά, ενώ δεν είχε κρύψει τη συγκίνησή του για την Τζένη Καρέζη.

«Σήμερα μπορεί να μελαγχολώ που δεν έχω ένα παιδί δικό μου» εξομολογήθηκε ο Άγγελος Αντωνόπουλος αρχικά. «Αν έχεις μια ωριμότητα σαν άνθρωπος ξέρεις να υποδέχεσαι αυτό που σε βρίσκει. Εγώ ήμουν πρωταγωνιστής στο θέατρο και οι θεατές ήρθαν με γαρδένιες και εγώ ένιωσα άσχημα για τους συναδέλφους μου πάνω στη σκηνή. Ήταν συνάδελφοι με μεγάλη καριέρα. Τους εξήγησα ότι έπαιζα σε ένα σήριαλ εκείνη την εποχή και είχε μεγάλη επιτυχία», πρόσθεσε.

Η δυνατή φιλία με την Τζένη Καρέζη

Γνώρισε από κοντά την Αλίκη Βουγιουκλάκη, την Τζένη Καρέζη και με τη δεύτερη τους έδεσε μία στενή φιλία. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος είχε κάνει λόγο για το τεράστιο εκτόπισμα της αείμνηστης Τζένης Καρέζη και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. «Πολλές φορές φορές μαλώναμε για πολιτικά θέματα. Η Τζένη ήταν γοητευτική όταν θύμωνε. Περνούσαμε πολύ καλά στη εξοχή. Είχε τεράστιο εκτόπισμα. Η απουσία της με συγκλόνισε, με τάραξε, ήταν τεράστια», είχε δηλώσει με συγκίνηση ο ηθοποιός.

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