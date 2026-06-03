Με μία καινοτόμο έμπνευση, ο Δήμος Αθηναίων εμπλουτίζει το πράσινο της πόλης με 20 περγαμοντιές που αντικαθιστούν τα ξερά και κομμένα δέντρα των παλαιότερων ετών της οδού Σολωμού στα Εξάρχεια. Πρόκειται για μία δράση που ενισχύει τη βιοποικιλότητα της πόλης καθώς εντάσσονται στο αστικό περιβάλλον όλο και περισσότερα νέα είδη με κύρια χαρακτηριστικά τα χρώματα και τα αρώματα που αποπνέουν.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου Γιώργο Π. Αποστολόπουλο, «με την ιδέα αυτή παρεμβαίνουμε τόσο σε πραγματικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο. Ενισχύουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συγχρόνως επιδιώκουμε τη θέση των ναρκωτικών και της απαξίωσης να πάρουν η ομορφιά και η ελπίδα για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο δημιουργικό ρυθμό».

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