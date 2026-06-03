Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

Το «φάντασμα» της Ουκρανίας πάνω από την Κριμαία – Αυτό είναι το drone που σαμποτάρει τον ρωσικό ανεφοδιασμό

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ουκρανική 412η Ταξιαρχία «Νέμεσις» αποκάλυψε το drone μεσαίας εμβέλειας Morrigan, σχεδιασμένο για επιθέσεις βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία.
  • Το Morrigan είναι εγχώριας κατασκευής drone σταθερών πτερύγων που εκτοξεύεται από ράγα ή καταπέλτη χωρίς διάδρομο απογείωσης.
  • Το drone στοχεύει κρίσιμες ρωσικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και μεταφορών στον αυτοκινητόδρομο R280 Novorossiya, βασική αρτηρία ανεφοδιασμού για τη νότια Ουκρανία και την Κριμαία.
  • Η Ταξιαρχία υποστηρίζει ότι το Morrigan έχει ήδη πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Κριμαία, καταστρέφοντας αντιαεροπορικές εγκαταστάσεις και βυτιοφόρα ανεφοδιασμού.
  • Οι ρωσικές Αρχές στις κατεχόμενες περιοχές εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς λόγω των αυξανόμενων ουκρανικών επιθέσεων στον αυτοκινητόδρομο R280.
Snapshot powered by AI

Οι ουκρανικές δυνάμεις αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για το Morrigan, ένα –μέχρι πρότινος– άγνωστο μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεσαίας εμβέλειας, το οποίο χρησιμοποιούν για επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία.

Η 412η Ταξιαρχία «Νέμεσις» των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από την προετοιμασία και την εκτόξευση του drone, κάνοντας λόγο για «μυστικό όπλο» που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις μεσαίας εμβέλειας.

Το Morrigan είναι ένα αεροσκάφος σταθερών πτερύγων με κινητήρα και έλικα στο εμπρόσθιο τμήμα του. Σύμφωνα με την ουκρανική μονάδα, πρόκειται για εγχώριας κατασκευής σύστημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επιχειρήσεις στα μετόπισθεν του εχθρού. Το drone εκτοξεύεται από ειδική ράγα ή καταπέλτη, χωρίς να απαιτείται διάδρομος απογείωσης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα drones αυτής της κατηγορίας για πλήγματα σε αποστάσεις από 20 έως 300 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή. Σε αντίθεση με τα μικρότερα FPV drones που κυριαρχούν στο πεδίο της μάχης, τα συγκεκριμένα συστήματα διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία και μπορούν να στοχεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και μεταφορών.

Σύμφωνα με την 412η Ταξιαρχία, το Morrigan συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του αυτοκινητοδρόμου R280 Novorossiya, μίας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων στη νότια Ουκρανία και την Κριμαία.

Η ουκρανική μονάδα υποστηρίζει ότι το drone έχει ήδη πραγματοποιήσει αποστολές στην Κριμαία, καταστρέφοντας στόχους αντιαεροπορικής άμυνας και υποστήριξης, ενώ πλέον επικεντρώνεται στην παρεμπόδιση της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας από τη Μαριούπολη έως την Κριμαία.

Ο αυτοκινητόδρομος R280 εκτείνεται από το Ροστόφ επί του Ντον έως την Κριμαία (περίπου 595 χιλιόμετρα), διασχίζοντας κατεχόμενα εδάφη της νότιας Ουκρανίας και συνδέοντας κρίσιμες περιοχές όπως η Μαριούπολη και η Μελιτόπολη. Η διαδρομή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μεταφορά καυσίμων, εφοδίων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τις προηγούμενες ημέρες, η 412η Ταξιαρχία δημοσίευσε βίντεο από επιθέσεις εναντίον φορτηγών ανεφοδιασμού και βυτιοφόρων που κινούνταν στον συγκεκριμένο οδικό άξονα, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψε δεκάδες οχήματα και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, φιλορωσικές Αρχές στις κατεχόμενες περιοχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς, επικαλούμενες την αυξημένη ένταση των ουκρανικών επιθέσεων κατά του R280 από τα μέσα Μαΐου. Αρκετές επιθέσεις κατεγράφησαν μόνο την τελευταία εβδομάδα, με στόχο κυρίως οχήματα μεταφοράς εφοδίων και καυσίμων, σύμφωνα με ρωσικά Μέσα ενημέρωσης.

Την 21η Μαΐου, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιφέρειας Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο, διέταξε τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας μη απαραίτητων πολιτικών οχημάτων σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:45ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για το δηλητηριώδες ψάρι που κρύβεται στην άμμο και έχει αναστατώσει την Ισπανία

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: «Ξαναζωντανεύουν» χιλιάδες κλειστά σπίτια με επιδότηση έως 95% – Οι όροι και τα βήματα

11:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Ζ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέας Ζηλανδίας

11:42LIFESTYLE

Δικαστική διαμάχη για τον Bad Bunny με φόντο το εμβληματικό ροζ σπίτι της παγκόσμιας περιοδείας του

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Συναγερμός για την απώλεια 560.000 θέσεων εργασίας στην Ευρώπη - Ποιοι κλάδοι κινδυνεύουν

11:36ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

11:36ΥΓΕΙΑ

Μπορεί το ροχαλητό να είναι σημάδι καρδιακής ανεπάρκειας;

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

11:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Επιβεβλημένη η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Φονική πυρκαγιά σε ξενοδοχείο - Τουλάχιστον 21 νεκροί, πηδούσαν στο κενό για να σωθούν

11:16ANNOUNCEMENTS

Γιάννης Κωνσταντινίδης: Με τις υποδομές του ΟΤΕ η Κρήτη αναδεικνύεται σε διεθνή ψηφιακό κόμβο

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Σε λιγότερο από δύο εβδομάδες λήγει η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό - Τι ισχύει με πρόστιμα και προθεσμίες

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Κρίσιμες οι συναντήσεις των βαλκανικών χωρών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι απαντήσεις των θεμάτων στα Μαθηματικά

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Γιατί ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρηνευτική συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

11:03TRAVEL

Βόλτα στον Άη–Γιάννη: Το άγνωστο χωριό της Κρήτης που μαγεύει τουρίστες και Έλληνες

11:02WHAT THE FACT

Το viral κόλπο με καφέ και Coca-Cola που δεν ξεβουλώνει τον νεροχύτη: Τι λέει υδραυλικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:13ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

11:31LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Η περιπέτεια με την υγεία του και οι πρώτες δηλώσεις

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλλό: Ακούγονται εκρήξεις - Ένας άνθρωπος εγκλωβισμένος

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Μαθηματικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

06:54LIFESTYLE

Πότε τελειώνουν οι επιτυχημένες σειρές της TV – Από τον «Άγιο Έρωτα» στη «Γη της ελιάς»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Βιολογία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Σουδανός προσπάθησε να βιάσει γυναίκα μέσα στο κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας - Μετά απείλησε κόσμο σε πολυκλινική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

«Ήθελα να προστατεύσω τη Μαρία» – Συγκλονίζει η κατάθεση της μεγαλύτερης αδελφής για τα βασανιστήρια από τους γονείς τους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Είχε προταθεί τοποθέτηση panic button στη Σίλια και το αρνήθηκε - Τα περιστατικά που εξετάζουν οι Αρχές - Σήμερα η κηδεία της

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Άγριος ξυλοδαρμός ανήλικων από ομάδα 30 ατόμων - Χτύπησαν 17χρονο με ρόπαλο στο κεφάλι - Συλλήψεις και προσαγωγές από τις Αρχές

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Για ποιες διαδικασίες σταματούν να ισχύουν οι παλιές και πότε

07:16ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλα τα στιγμιότυπα από την άβολη βραδιά με Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι

07:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Μονιμότητα δημοσίων υπαλλήλων, πρόωρες εκλογές, νόμος περί ευθύνης υπουργών, 11ετης υποχρεωτική εκπαίδευση και εκλογικός νόμος: Η πρόταση της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο-ντοκουμέντο με το φλεγόμενο βαν με τους τέσσερις νεκρούς

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Σουρεαλιστικό βίντεο: «Γίγαντας» ύποπτος συλλαμβάνεται και του πέφτουν τα παντελόνια

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

09:38LIFESTYLE

Δανάη Λιβιεράτου: Η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ έβαλε «φωτιά» στη νυχτερινή ζωή της Μυκόνου - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ