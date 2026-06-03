Ανάλυση: Το μυστικό όπλο της Ουκρανίας που πλήττει τη βασική αρτηρία ανεφοδιασμού της Ρωσίας

Snapshot Η ουκρανική 412η Ταξιαρχία «Νέμεσις» αποκάλυψε το drone μεσαίας εμβέλειας Morrigan, σχεδιασμένο για επιθέσεις βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία.

Το Morrigan είναι εγχώριας κατασκευής drone σταθερών πτερύγων που εκτοξεύεται από ράγα ή καταπέλτη χωρίς διάδρομο απογείωσης.

Το drone στοχεύει κρίσιμες ρωσικές εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και μεταφορών στον αυτοκινητόδρομο R280 Novorossiya, βασική αρτηρία ανεφοδιασμού για τη νότια Ουκρανία και την Κριμαία.

Η Ταξιαρχία υποστηρίζει ότι το Morrigan έχει ήδη πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Κριμαία, καταστρέφοντας αντιαεροπορικές εγκαταστάσεις και βυτιοφόρα ανεφοδιασμού.

Οι ρωσικές Αρχές στις κατεχόμενες περιοχές εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς λόγω των αυξανόμενων ουκρανικών επιθέσεων στον αυτοκινητόδρομο R280. Snapshot powered by AI

Οι ουκρανικές δυνάμεις αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για το Morrigan, ένα –μέχρι πρότινος– άγνωστο μη επανδρωμένο αεροσκάφος μεσαίας εμβέλειας, το οποίο χρησιμοποιούν για επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων βαθιά πίσω από τη γραμμή του μετώπου στη νότια Ουκρανία.

Η 412η Ταξιαρχία «Νέμεσις» των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων δημοσίευσε για πρώτη φορά πλάνα από την προετοιμασία και την εκτόξευση του drone, κάνοντας λόγο για «μυστικό όπλο» που χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις μεσαίας εμβέλειας.

Το Morrigan είναι ένα αεροσκάφος σταθερών πτερύγων με κινητήρα και έλικα στο εμπρόσθιο τμήμα του. Σύμφωνα με την ουκρανική μονάδα, πρόκειται για εγχώριας κατασκευής σύστημα που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επιχειρήσεις στα μετόπισθεν του εχθρού. Το drone εκτοξεύεται από ειδική ράγα ή καταπέλτη, χωρίς να απαιτείται διάδρομος απογείωσης.

Οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα και συχνότερα drones αυτής της κατηγορίας για πλήγματα σε αποστάσεις από 20 έως 300 χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή. Σε αντίθεση με τα μικρότερα FPV drones που κυριαρχούν στο πεδίο της μάχης, τα συγκεκριμένα συστήματα διαθέτουν μεγαλύτερη αυτονομία και μπορούν να στοχεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού και μεταφορών.

Σύμφωνα με την 412η Ταξιαρχία, το Morrigan συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατά του αυτοκινητοδρόμου R280 Novorossiya, μίας από τις σημαντικότερες οδικές αρτηρίες που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων στη νότια Ουκρανία και την Κριμαία.

Η ουκρανική μονάδα υποστηρίζει ότι το drone έχει ήδη πραγματοποιήσει αποστολές στην Κριμαία, καταστρέφοντας στόχους αντιαεροπορικής άμυνας και υποστήριξης, ενώ πλέον επικεντρώνεται στην παρεμπόδιση της ρωσικής εφοδιαστικής αλυσίδας από τη Μαριούπολη έως την Κριμαία.

Ο αυτοκινητόδρομος R280 εκτείνεται από το Ροστόφ επί του Ντον έως την Κριμαία (περίπου 595 χιλιόμετρα), διασχίζοντας κατεχόμενα εδάφη της νότιας Ουκρανίας και συνδέοντας κρίσιμες περιοχές όπως η Μαριούπολη και η Μελιτόπολη. Η διαδρομή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη μεταφορά καυσίμων, εφοδίων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Τις προηγούμενες ημέρες, η 412η Ταξιαρχία δημοσίευσε βίντεο από επιθέσεις εναντίον φορτηγών ανεφοδιασμού και βυτιοφόρων που κινούνταν στον συγκεκριμένο οδικό άξονα, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψε δεκάδες οχήματα και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού.

Παράλληλα, φιλορωσικές Αρχές στις κατεχόμενες περιοχές ανακοίνωσαν ότι εξετάζουν εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς, επικαλούμενες την αυξημένη ένταση των ουκρανικών επιθέσεων κατά του R280 από τα μέσα Μαΐου. Αρκετές επιθέσεις κατεγράφησαν μόνο την τελευταία εβδομάδα, με στόχο κυρίως οχήματα μεταφοράς εφοδίων και καυσίμων, σύμφωνα με ρωσικά Μέσα ενημέρωσης.

Την 21η Μαΐου, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιφέρειας Χερσώνας, Βλαντιμίρ Σάλντο, διέταξε τον προσωρινό περιορισμό της κυκλοφορίας μη απαραίτητων πολιτικών οχημάτων σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων.