Τραγωδία στην Πάφο: Νεκρός 21χρονος σε εργατικό δυστύχημα - Καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες

Snapshot Ένας 21χρονος έχασε τη ζωή του στην Πάφο μετά από εργατικό δυστύχημα όπου καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες.

Το δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης υπό συνθήκες που εξετάζονται.

Ο 21χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 56χρονος εργοδότης και ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη και κρατείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Snapshot powered by AI

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Πάφο, στην Κύπρο, όταν 21χρονος καταπλακώθηκε από υαλοπίνακες και πέθανε.

Όπως αναφέρει το reporter.com.cy, και σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης υπό συνθήκες που προς το παρόν διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον 21χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου οι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Σημειώνεται πως για διευκόλυνση των ανακρίσεων, συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση ο 56χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας, στην οποία εργαζόταν ο άτυχος άνδρας.

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