Εύβοια: Εργατικό δυστύχημα σε βιομηχανία στη Νέα Αρτάκη – Νεκρός 54χρονος

Snapshot Ένας 54χρονος εργαζόμενος σκοτώθηκε από χτύπημα βαριάς παλέτας στον θώρακα σε βιομηχανία αλουμινίου στη Νέα Αρτάκη Εύβοιας.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο βρέθηκαν συνάδελφοι και πλήρωμα του ΕΚΑΒ που προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην ίδια περιοχή μέσα σε λίγα 24ωρα.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) στη Νέα Αρτάκη Εύβοια, σε μονάδα επεξεργασίας αλουμινίου.

Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ένας 54χρονος έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε όταν ο άνδρας δέχθηκε ισχυρότατο χτύπημα στον θώρακα από βαριά παλέτα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Συνάδελφοι του 54χρονου έσπευσαν να τον βοηθήσουν και να του προσφέρουν ιατρική βοήθεια.

Στο σημείο κλήθηκε και μετέβη άμεσα εξειδικευμένο πλήρωμα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον 54χρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν στην ταχύτατη διακομιδή του προς το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη εντατική ιατρική φροντίδα.

Οι γιατροί κατά την άφιξη του 54χρονου στο νοσοκομείο διαπίστωσαν την απουσία ζωτικών ενδείξεων και προχώρησαν στην τυπική βεβαίωση του θανάτου του.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο ατύχημα που σημειώνεται σε εργασιακό χώρο της συγκεκριμένης περιοχής μέσα σε διάστημα ελάχιστων εικοσιτετραώρων. Πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη εργαζόμενος είχε χάσει τη ζωή του σε άλλη τοπική βιομηχανική επιχείρηση.

