Ζαχάρω: Συναγερμός για πυρκαγιά σε σπίτι ηλικιωμένων

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαϊου στη Ζαχάρω του νομού Ηλείας για πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι που κατοικούν ηλικιωμένοι στην περιοχή του Κέντρου Υγείας της πόλης.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και οι 10 πυροσβέστες καθώς και τα 5 οχήματα που έσπευσαν γλίτωσαν τα χειρότερα όπως αναφέρει το ilialive.gr.

Από την πυρκαγιά π χώρος της κουζίνας έχει υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Το ηλικιωμένο ζευγάρι θα μεταφερθεί προληπτικά στο Κέντρο Υγείας.