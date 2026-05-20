Πυρκαγιά από κεραυνό σε δύσβατο σημείο πάνω από την Αταλάντη

Φθινοπωρινό τοπίο σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μεταξύ αυτών και η Φθιώτιδα, που σημειώθηκε φωτιά από κεραυνό που έπεσε σε δύσβατο σημείο πάνω από την πόλη Αταλάντης στο δάσος μεταξύ Χλωμού και Ρόδας.

Ο καπνός φαινόταν από μακριά αλλά ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί με οχήματα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Αταλάντης που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να περπατήσουν τουλάχιστον 250 μέτρα στο βουνό πάνω και από το δασικό δρόμο για να φτάσουν στην εστία. Το ευτύχημα ήταν ότι λόγω της βροχής, είχαν το χρόνο να προσεγγίσουν την πυρκαγιά εγκαίρως και να τη σβήσουν πλήρως.

