Πυρκαγιά από κεραυνό σε δύσβατο σημείο πάνω από την Αταλάντη
H βροχή δεν επέτρεψε να επεκταθεί άμεσα και πρόλαβαν οι πυροσβέστες
- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε από κεραυνό σε δύσβατο σημείο πάνω από την Αταλάντη, στη Φθιώτιδα.
- Η βροχή βοήθησε να μην επεκταθεί άμεσα η φωτιά και διευκόλυνε την κατάσβεση.
- Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να περπατήσουν τουλάχιστον 250 μέτρα σε δύσβατο έδαφος για να προσεγγίσουν την εστία.
- Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών.
Φθινοπωρινό τοπίο σήμερα με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Μεταξύ αυτών και η Φθιώτιδα, που σημειώθηκε φωτιά από κεραυνό που έπεσε σε δύσβατο σημείο πάνω από την πόλη Αταλάντης στο δάσος μεταξύ Χλωμού και Ρόδας.
Ο καπνός φαινόταν από μακριά αλλά ήταν πολύ δύσκολο να προσεγγιστεί με οχήματα.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι πυροσβέστες από το Κλιμάκιο της Αταλάντης που έσπευσαν στο σημείο χρειάστηκε να περπατήσουν τουλάχιστον 250 μέτρα στο βουνό πάνω και από το δασικό δρόμο για να φτάσουν στην εστία. Το ευτύχημα ήταν ότι λόγω της βροχής, είχαν το χρόνο να προσεγγίσουν την πυρκαγιά εγκαίρως και να τη σβήσουν πλήρως.
