Η αποστολή MAVEN καταγράφει φαινόμενο στην ατμόσφαιρα του Άρη που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν

Η αποστολή MAVEN της NASA αποκάλυψε ένα φαινόμενο στην ατμόσφαιρα του Άρη που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Παρατηρήσεις που καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 δείχνουν τον Κόκκινο Πλανήτη να βιώνει μια μοναδική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φορτισμένα σωματίδια και μαγνητικές δομές, ένα αποτέλεσμα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι εμφανίζεται μόνο στη μαγνητόσφαιρα της Γης. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση των επιπτώσεων του «διαστημικού καιρού» σε πλανήτες χωρίς παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο, προσφέροντας κρίσιμες γνώσεις για τη δυναμική της ατμόσφαιρας του Άρη.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, οι ερευνητές περιέγραψαν την πρώτη άμεση παρατήρηση του φαινομένου Ζβαν-Βολφ στον Άρη. Παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη μαγνητόσφαιρα της Γης, το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν φορτισμένα σωματίδια συμπιέζονται κατά μήκος μαγνητικών «σωλήνων ροής», βοηθώντας στην εκτροπή του ηλιακού ανέμου. Ο Άρης, χωρίς παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο, αλληλεπιδρά με τον ηλιακό άνεμο με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη αυτή πρωτοφανή.

«Κατά την εξέταση των δεδομένων, ξαφνικά παρατήρησα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες κυματώσεις», δήλωσε ο Κρίστοφερ Φάουλερ, επίκουρος ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια στο Μόργκανταουν και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα επρόκειτο για αυτό το φαινόμενο, αφού δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε πλανητική ατμόσφαιρα».

Ο Φάουλερ και η ομάδα του ανέλυσαν διακυμάνσεις στις μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου του MAVEN, εντοπίζοντας τελικά τα μοτίβα στο φαινόμενο Ζβαν-Βολφ μέσα στην ιονόσφαιρα του Άρη, κάτω από τα 200 χιλιόμετρα. Η ιονόσφαιρα περιέχει ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια που αντιδρούν έντονα στις ηλιακές καταιγίδες, ενισχύοντας το φαινόμενο και επιτρέποντας την παρατήρησή του.

Επιπτώσεις για τον διαστημικό καιρό και την πλανητική επιστήμη

Η ανακάλυψη προσφέρει νέες προοπτικές για το πώς οι ηλιακές καταιγίδες και ο διαστημικός καιρός επηρεάζουν τον Άρη. Σε αντίθεση με τη Γη, που προστατεύεται από ένα ισχυρό μαγνητικό «ασπίδιο», ο Άρης διαθέτει μια επαγόμενη μαγνητόσφαιρα που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ιονόσφαιρά του. Αυτό το μαγνητικό πεδίο μπορεί να αλλάζει δραματικά σε μέγεθος και σχήμα κατά τη διάρκεια έντονων ηλιακών φαινομένων, επηρεάζοντας σημαντικά τη δυναμική της ατμόσφαιρας.

«Κανείς δεν περίμενε ότι αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε καν να συμβεί στην ατμόσφαιρα», εξήγησε ο Φάουλερ. «Αυτό είναι που το κάνει ακόμη πιο συναρπαστικό. Εισάγει ενδιαφέρουσα φυσική που δεν έχουμε ακόμη εξερευνήσει και έναν νέο τρόπο με τον οποίο ο Ήλιος και ο διαστημικός καιρός μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική της ατμόσφαιρας του Άρη».

Οι επιστήμονες πλέον υποψιάζονται ότι το φαινόμενο Ζβαν-Βολφ μπορεί να συμβαίνει συνεχώς στον Άρη σε χαμηλότερα, μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, αναδιαμορφώνοντας την κατανόησή μας για τη διαφυγή της ατμόσφαιρας και τη δυναμική των σωματιδίων σε μη μαγνητισμένα ουράνια σώματα.

Συνδέσεις με άλλα ουράνια σώματα

Τα ευρήματα μπορεί να επεκταθούν πέρα από τον Άρη, προσφέροντας ενδείξεις για άλλους μη μαγνητισμένους πλανήτες και δορυφόρους, όπως η Αφροδίτη και ο Τιτάνας. Κατανοώντας πώς ανακατανέμονται τα φορτισμένα σωματίδια στην ατμόσφαιρα του Άρη, οι ερευνητές μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερα μοντέλα για τις επιπτώσεις του διαστημικού καιρού στις ατμόσφαιρες πλανητών σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Η παρατήρηση αυτών των φαινομένων παρέχει κρίσιμο πλαίσιο για μελλοντικές αποστολές και για τον σχεδιασμό διαστημικών σκαφών που θα αντέχουν σε ακραία γεγονότα διαστημικού καιρού.

«Το να γνωρίζουμε πώς ο διαστημικός καιρός αλληλεπιδρά με τον Άρη είναι απαραίτητο», δήλωσε η Σάνον Κάρι, κύρια ερευνήτρια της αποστολής MAVEN και επιστήμονας στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής και Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ. «Η ομάδα του MAVEN συνεχίζει να κάνει νέες ανακαλύψεις με τα δεδομένα της και να βρίσκει αυτούς τους δεσμούς ανάμεσα στο άστρο μας και τον Κόκκινο Πλανήτη».

Η NASA τονίζει ότι τέτοιες γνώσεις συμβάλλουν στον σχεδιασμό αποστολών και στην προστασία διαστημικών σκαφών που βρίσκονται σε τροχιά ή στην επιφάνεια.