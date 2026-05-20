Η αποστολή MAVEN καταγράφει φαινόμενο στην ατμόσφαιρα του Άρη που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, οι ερευνητές περιέγραψαν την πρώτη άμεση παρατήρηση του φαινομένου Ζβαν-Βολφ στον Άρη

Δημήτρης Δρίζος

Η αποστολή MAVEN καταγράφει φαινόμενο στην ατμόσφαιρα του Άρη που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η αποστολή MAVEN της NASA κατέγραψε για πρώτη φορά το φαινόμενο Ζβαν
  • Βολφ στην ιονόσφαιρα του Άρη, ένα φαινόμενο που μέχρι τώρα παρατηρούνταν μόνο στη μαγνητόσφαιρα της Γης.
  • Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν φορτισμένα σωματίδια συμπιέζονται κατά μήκος μαγνητικών σωλήνων ροής, επηρεάζοντας την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ατμόσφαιρα του Άρη.
  • Η ανακάλυψη αποκαλύπτει νέες πτυχές για τον τρόπο που ο διαστημικός καιρός επηρεάζει πλανήτες χωρίς παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο, όπως ο Άρης, και διευρύνει την κατανόηση της ατμοσφαιρικής δυναμικής τους.
  • Τα ευρήματα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους μη μαγνητισμένους πλανήτες και δορυφόρους, όπως η Αφροδίτη και ο Τιτάνας, βελτιώνοντας τα μοντέλα για τις επιπτώσεις του διαστημικού καιρού σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα.
  • Η γνώση αυτή είναι κρίσιμη για το σχεδιασμό μελλοντικών διαστημικών αποστολών και την προστασία των διαστημικών σκαφών από ακραία φαινόμενα διαστημικού καιρού.
Snapshot powered by AI

Η αποστολή MAVEN της NASA αποκάλυψε ένα φαινόμενο στην ατμόσφαιρα του Άρη που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν.

Παρατηρήσεις που καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 δείχνουν τον Κόκκινο Πλανήτη να βιώνει μια μοναδική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φορτισμένα σωματίδια και μαγνητικές δομές, ένα αποτέλεσμα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι εμφανίζεται μόνο στη μαγνητόσφαιρα της Γης. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα νέο παράθυρο στην κατανόηση των επιπτώσεων του «διαστημικού καιρού» σε πλανήτες χωρίς παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο, προσφέροντας κρίσιμες γνώσεις για τη δυναμική της ατμόσφαιρας του Άρη.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, οι ερευνητές περιέγραψαν την πρώτη άμεση παρατήρηση του φαινομένου Ζβαν-Βολφ στον Άρη. Παραδοσιακά συνδεδεμένο με τη μαγνητόσφαιρα της Γης, το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν φορτισμένα σωματίδια συμπιέζονται κατά μήκος μαγνητικών «σωλήνων ροής», βοηθώντας στην εκτροπή του ηλιακού ανέμου. Ο Άρης, χωρίς παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο, αλληλεπιδρά με τον ηλιακό άνεμο με διαφορετικό τρόπο, γεγονός που καθιστά την ανακάλυψη αυτή πρωτοφανή.

«Κατά την εξέταση των δεδομένων, ξαφνικά παρατήρησα κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες κυματώσεις», δήλωσε ο Κρίστοφερ Φάουλερ, επίκουρος ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια στο Μόργκανταουν και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα επρόκειτο για αυτό το φαινόμενο, αφού δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε πλανητική ατμόσφαιρα».

Ο Φάουλερ και η ομάδα του ανέλυσαν διακυμάνσεις στις μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου του MAVEN, εντοπίζοντας τελικά τα μοτίβα στο φαινόμενο Ζβαν-Βολφ μέσα στην ιονόσφαιρα του Άρη, κάτω από τα 200 χιλιόμετρα. Η ιονόσφαιρα περιέχει ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια που αντιδρούν έντονα στις ηλιακές καταιγίδες, ενισχύοντας το φαινόμενο και επιτρέποντας την παρατήρησή του.

Επιπτώσεις για τον διαστημικό καιρό και την πλανητική επιστήμη

Η ανακάλυψη προσφέρει νέες προοπτικές για το πώς οι ηλιακές καταιγίδες και ο διαστημικός καιρός επηρεάζουν τον Άρη. Σε αντίθεση με τη Γη, που προστατεύεται από ένα ισχυρό μαγνητικό «ασπίδιο», ο Άρης διαθέτει μια επαγόμενη μαγνητόσφαιρα που δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ιονόσφαιρά του. Αυτό το μαγνητικό πεδίο μπορεί να αλλάζει δραματικά σε μέγεθος και σχήμα κατά τη διάρκεια έντονων ηλιακών φαινομένων, επηρεάζοντας σημαντικά τη δυναμική της ατμόσφαιρας.

«Κανείς δεν περίμενε ότι αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε καν να συμβεί στην ατμόσφαιρα», εξήγησε ο Φάουλερ. «Αυτό είναι που το κάνει ακόμη πιο συναρπαστικό. Εισάγει ενδιαφέρουσα φυσική που δεν έχουμε ακόμη εξερευνήσει και έναν νέο τρόπο με τον οποίο ο Ήλιος και ο διαστημικός καιρός μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική της ατμόσφαιρας του Άρη».

Οι επιστήμονες πλέον υποψιάζονται ότι το φαινόμενο Ζβαν-Βολφ μπορεί να συμβαίνει συνεχώς στον Άρη σε χαμηλότερα, μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, αναδιαμορφώνοντας την κατανόησή μας για τη διαφυγή της ατμόσφαιρας και τη δυναμική των σωματιδίων σε μη μαγνητισμένα ουράνια σώματα.

11.jpg

Συνδέσεις με άλλα ουράνια σώματα

Τα ευρήματα μπορεί να επεκταθούν πέρα από τον Άρη, προσφέροντας ενδείξεις για άλλους μη μαγνητισμένους πλανήτες και δορυφόρους, όπως η Αφροδίτη και ο Τιτάνας. Κατανοώντας πώς ανακατανέμονται τα φορτισμένα σωματίδια στην ατμόσφαιρα του Άρη, οι ερευνητές μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερα μοντέλα για τις επιπτώσεις του διαστημικού καιρού στις ατμόσφαιρες πλανητών σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα. Η παρατήρηση αυτών των φαινομένων παρέχει κρίσιμο πλαίσιο για μελλοντικές αποστολές και για τον σχεδιασμό διαστημικών σκαφών που θα αντέχουν σε ακραία γεγονότα διαστημικού καιρού.

«Το να γνωρίζουμε πώς ο διαστημικός καιρός αλληλεπιδρά με τον Άρη είναι απαραίτητο», δήλωσε η Σάνον Κάρι, κύρια ερευνήτρια της αποστολής MAVEN και επιστήμονας στο Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής και Διαστημικής Φυσικής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ. «Η ομάδα του MAVEN συνεχίζει να κάνει νέες ανακαλύψεις με τα δεδομένα της και να βρίσκει αυτούς τους δεσμούς ανάμεσα στο άστρο μας και τον Κόκκινο Πλανήτη».

Η NASA τονίζει ότι τέτοιες γνώσεις συμβάλλουν στον σχεδιασμό αποστολών και στην προστασία διαστημικών σκαφών που βρίσκονται σε τροχιά ή στην επιφάνεια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hongqi, η μάρκα πολυτελείας της κινεζικής ηγεσίας ξεκινά και στην Ιταλία

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στη Μουδανιών με ανατροπή οχήματος

10:41ANNOUNCEMENTS

Γιατί κάποια πράγματα λέγονται καλύτερα όταν τα τραγουδάμε - «Παραγγελιές» by Ούζο Ματαρέλλη

10:37ANNOUNCEMENTS

Europa League: Σούπερ προσφορά* για τον τελικό από το Pamestoixima.gr

10:31WHAT THE FACT

Ανατροπή στην ιστορία της Ιαπωνίας: Νέα ανάλυση DNA αποκαλύπτει «κρυφό» πρόγονο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γεμάτες καρχαριοειδή οι ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

10:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χανιά: Συνταξιούχος του ΙΚΑ «κούρεψε» το χρέος του κατά 78% – Πώς έσωσε το σπίτι του

10:28WHAT THE FACT

Αρμενία: Κατασκευάζεται άγαλμα του Ιησού που θα φτάνει τα 77 μέτρα

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Το viral βίντεο της Μελόνι με τον Μόντι και τις... καραμέλες - Το λογοπαίγνιο με το «Melody»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Suryastra: Το πρώτο εγχώριο σύστημα εκτόξευσης πυραύλων πολλαπλών διαμετρημάτων της Ινδίας

10:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο πρόγραμμα πήρε τα «κλειδιά» της βραδινής ζώνης

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Το βίντεο για την Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού με στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα-Ρωσία: Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν τονίζουν τον «ακλόνητο» χαρακτήρα της διμερούς σχέσης που αντέχει στις κρίσεις

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει FINAL 4: Να αναδείξουμε τη φιλοξενία της Αθήνας

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

09:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το σχέδιο μετατόπισης της εξουσίας του Ιράν απέτυχε την πρώτη ημέρα του πολέμου

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Χρεωμένος πατέρας πουλάει τις 7χρονος κόρες του για σεξουαλικές σκλάβες - Σκληρό βίντεο

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομία, Τουρκία, ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία καυτά μέτωπα για την κυβέρνηση που θα κρίνουν τον χρόνο των εκλογών

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Enaon EDA: Kαμία διαρροή φυσικού αερίου στο δίκτυο της Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:30ΕΛΛΑΔΑ

Γεμάτες καρχαριοειδή οι ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Τα τρία σενάρια για την μυρωδιά στα νότια προάστια - Η περσινή ίδια περίπτωση δείχνει το δρόμο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

08:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνί: 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

09:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεόφιλος Σεχίδης: O serial killer της Θάσου που άκουγε Τσαϊκόφσκι και τεμάχιζε την οικογένειά του

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε οδηγό ταξί που χρέωσε 45 ευρώ για διαδρομή από Μοναστηράκι στον Πειραιά

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

06:44ΥΓΕΙΑ

Αυτή η τροφή βρίσκεται στη διατροφή του 80% των ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου, σύμφωνα με ογκολόγο

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 19/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 1.000.000 ευρώ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

GoPro, φιάλες και ρεύματα: Η αλήθεια για το θάνατο των Ιταλών δυτών στις Μαλδίβες

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: Τι θέλει να προλάβει η Άγκυρα - Η σημασία του Οικοπέδου 4

09:59ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκοι μπήκαν σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξαν δύο σκυλιά

08:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέθανε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ