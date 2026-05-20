Έριξαν φορτηγό σε ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη - Άρπαξαν κασετίνες με χρήματα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης 20 Μαϊου καθώς άγνωστοι δράστες έριξαν φορτηγό σε ΑΤΜ στο Πόρτο Ράφτη προκειμένου να αρπάξουν τα χρήματα που είχε μέσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 05:00 στο 2ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Πόρτο Ράφτη, όταν άγνωστοι έπεσαν πάνω σε ATM που βρισκόταν μπροστά από σούπερ μάρκετ.

Οι δράστες προτού αποχωρήσουν από το σημείο κατάφεραν να αρπάξουν κασετίνες με χρήματα, ενώ άφησαν το φορτηγό με το οποίο έπεσαν πάνω στο ΑΤΜ, στο σημείο και διέφυγαν με άλλο όχημα.

Η τοπική Ασφάλεια διενεργεί έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους, ενώ το κλεμμένο όχημα θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά προκειμένου να διερευνηθεί για αποτυπώματα και DNA.