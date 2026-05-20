Πέθανε ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Κάρεϊ Σκάρι
Θλίψη στην οικογένεια του Ολυμπιακού και το ελληνικό μπάσκετ, αφού έφυγε από την ζωή σε ηλικία 63 ετών, ο παλαίμαχος φόργουορντ Κάρεϊ Σκάρι
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού Κάρεϊ Σκάρι σε ηλικία 63 ετών.
Ο Αμερικανός φόργουορντ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των Πειραιωτών, καθώς υπήρξε ο πρώτος ξένος αθλητής που αγωνίστηκε με τη φανέλα τους στο εγχώριο πρωτάθλημα, κατά την αγωνιστική περίοδο 1988-89.
Έχοντας στο βιογραφικό του θητεία στο NBA με τους Γιούτα Τζαζ και τους Νιου Γιορκ Νικς, ο Σκάρι αγωνίστικε με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 19 αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας συνολικά 400 πόντους.
