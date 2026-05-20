To Apocalypse Overlord έχει εμφάνιση… εξολοθρευτή

Του Γιάννη Σκουφή

Η εταιρεία από τη Νότια Φλόριντα παρουσίασε το Apocalypse Overlord, μια ακραία μετατροπή βασισμένη στο Ram 1500 TRX που θυμίζει περισσότερο στρατιωτικό μοντέλο ειδικών επιχειρήσεων παρά συμβατικό pick-up.

Κάτω από το επιβλητικό αμάξωμα βρίσκεται ο γνωστός V8 ΗΕΜΙ των 6.200 κυβικών της Ram, ο οποίος αποδίδει 702 ίππους. Η ισχύς περνά και στους τέσσερις τροχούς, ενώ η εξάτμιση διπλής απόληξης φροντίζει ώστε ο κινητήρας να ακούγεται όσο επιθετικός είναι και στα χαρτιά.

Το μεγαλύτερο σοκ όμως προέρχεται από την εμφάνιση. Η SoFlo Custom έχει σχεδόν επανασχεδιάσει ολόκληρο το αμάξωμα, προσθέτοντας πάνελ καλυμμένα με κέβλαρ, τεράστια φουσκώματα θόλων, αλουμινένιο εμπρός μέρος και οροφή με ενσωματωμένη φωτεινή μπάρα LED πολλαπλών στοιχείων.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό μιας και θυμίζει αυτοκίνητο από videogame ή κινηματογραφική παραγωγή τύπου Mad Max. Μάλιστα, σε αντίθεση με ένα κλασικό pick-up, το Overlord διαθέτει κλειστό πίσω μέρος και επταθέσια διάταξη με ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά. Η εταιρεία υποστηρίζει πως επτά ενήλικες μπορούν να ταξιδεύουν άνετα, χωρίς περιορισμούς.

Το εσωτερικό είναι πολυτελές, με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12 ιντσών, head-up display, σύστημα πολυμέσων Uconnect 5 και ηχοσύστημα Harman Kardon 19 ηχείων. Υπάρχουν επίσης θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, λεπτομέρειες από ανθρακόνημα και θερμαινόμενο τιμόνι με επίπεδο κάτω μέρος.

Το θηρίο της SoFlo φορά ζάντες 22 ιντσών με off-road ελαστικά, ενώ η αυξημένη απόσταση από το έδαφος έχει επιτευχθεί κυρίως μέσω της σχεδίασης του αμαξώματος και όχι με κλασικό lift kit.

Το συγκεκριμένο Apocalypse Overlord έχει διανύσει περίπου 23.400 χιλιόμετρα και πωλείται στις ΗΠΑ περίπου 188.000 ευρώ. Όχι λίγα, αλλά ούτε και πολλά για ένα SUV που μπορεί να σπείρει τον τρόμο.