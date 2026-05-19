Αυστραλία: 74χρονος ομογενής γιατρός κατηγορείται για 148 βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Ομογενής γιατρός στο Μπρίσμπαν της Αυστραλίας κατηγορείται για δεκάδες σεξουαλικά εγκλήματα εις βάρος γυναικών, σε μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις αρχές του Κουίνσλαντ τα τελευταία χρόνια.

Στον 74χρονο Στέλιο (Stan) Θεοδώρου (Stellios Theodoros) απαγγέλθηκαν συνολικά 148 κατηγορίες, εκ των οποίων 94 αφορούν βιασμό και 54 σεξουαλική επίθεση, έπειτα από έρευνα της αστυνομίας του Κουίνσλαντ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Xray Cariyna», η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όπως μεταδίδουν ο ομογειακός ιστότοπος neoskosmos και η Le Figaro.

Σύμφωνα με το ABC News, ο γιατρός φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά 15 γυναίκες ηλικίας από τα τέλη της εφηβείας έως περίπου 40 ετών, κατά το διάστημα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 έως το 2015, σε ιατρικό κέντρο στην περιοχή Tarragindi, προάστιο του Μπρίσμπεϊν.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι πραγματοποιούσε ιατρικές εξετάσεις, όπως τεστ Παπανικολάου, ελέγχους μαστού και πυελικές εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει ιατρική αναγκαιότητα ή επαρκής κλινική αιτιολόγηση.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από καταγγελίες αρκετών γυναικών που προσέφυγαν στην αστυνομία, οδηγώντας σε εκτεταμένη έρευνα από το τμήμα εγκληματολογικών ερευνών του Upper Mount Gravatt.

Ο Στέλιος Θεοδώρου εργαζόταν στο Wellers Hill Medical Center μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2021, ενώ το 2025 απομακρύνθηκε και από τη θέση του διευθυντή της εταιρείας.

Αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Μπρίσμπαν στις 23 Ιουνίου.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η έρευνα συνεχίζεται και κάλεσε όποιον διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει είτε απευθείας με τις αρχές είτε ανώνυμα μέσω της υπηρεσίας Crime Stoppers.

Μία από τις γυναίκες που είχαν καταγγείλει τον γιατρό δήλωσε στο ABC ότι η άσκηση διώξεων ήταν «μια πολυαναμενόμενη εξέλιξη» και «τεράστια ανακούφιση».