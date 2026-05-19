Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

Η έκφραση «μία φορά σε μια μπλε σελήνη» συνδέεται με τη σπανιότητα αυτού του φαινομένου.

Τους λάτρεις της αστρονομίας θα εκπλήξει αυτός ο μήνας, με τη Μπλε Σελήνη, τη δεύτερη ημερολογιακά πανσέληνο του Μαΐου, που υπόσχεται ένα μοναδικό θέαμα που θα φωτίσει τον σκοτεινό ουρανό με μια μαγική και απαράμιλλη λαμπρότητα.

Αυτή η σελήνη θα είναι μια από τις μικρότερες του έτους, γνωστή ως «μικροσελήνη», ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο κάθε δύο ή τρία χρόνια, όταν εμφανίζονται δύο πανσέληνοι μέσα σε μια περίοδο 28 ημερών.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια εποχιακή Μπλε Σελήνη (η τρίτη από τις τέσσερις πανσέληνους σε μια μόνο εποχή) και μια ημερολογιακά Μπλε Σελήνη (η δεύτερη από τις δύο πανσέληνους σε έναν μόνο μήνα) μπορούν να συμπέσουν την ίδια χρονιά.

Πότε και τι ώρα θα τη δείτε

Η δεύτερη πανσέληνος του μήνα θα είναι ορατή στον νυχτερινό ουρανό τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1η Ιουνίου, στις 4:06 το πρωί. Η σελήνη θα εμφανιστεί στον ουρανό προς την κατεύθυνση του κόκκινου αστέρα Αντάρη στον αστερισμό του Σκορπιού, πριν εισέλθει στον Οφιούχο. Παρά το όνομά της, «Μπλε Σελήνη», ο φυσικός δορυφόρος δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε.

Αυτός ο όρος αναφέρεται αποκλειστικά στη σπανιότητα των δύο πανσελήνων στον ίδιο ημερολογιακό μήνα, δίνοντάς της το όνομα Ημερολογιακή Πανσέληνος. Ο σεληνιακός κύκλος είναι 29,5 ημέρες, ελαφρώς μικρότερος από τη μέση διάρκεια ενός μήνα.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή της προέλευσης του ονόματός της, κάποιοι τη συνδέουν με την έκφραση «μία φορά σε μια μπλε σελήνη», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σχεδόν αδύνατο ή σπάνιο γεγονός.

