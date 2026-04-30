Αύριο η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» στον ουρανό - Τι ώρα θα είναι στην κορυφωσή του το θέαμα

Ένα από τα πιο ξεχωριστά φαινόμενα της άνοιξης

Η πανσέληνος του Μαΐου του 2024 ανατέλλει πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό με έντονες πορτοκαλί αποχρώσεις στον νυχτερινό ουρανό

  • Η πανσέληνος του Μαΐου, γνωστή ως «Πανσέληνος των Λουλουδιών», θα κορυφωθεί στις 1 Μαΐου στις 20:23 ώρα Ελλάδος και θα είναι ορατή από τη δύση του ηλίου.
  • Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής και σχετίζεται με την έντονη ανθοφορία του Μαΐου.
  • Η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη και με θερμές αποχρώσεις κατά την ανατολή λόγω της «σεληνιακής ψευδαίσθησης» και της διάχυσης του φωτός στην ατμόσφαιρα.
  • Η πανσέληνος εμφανίζεται όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, καθιστώντας ορατή τη φωτεινή πλευρά της.
  • Τον Μάιο θα υπάρξουν δύο πανσέληνοι, με τη δεύτερη να σημειώνεται στις 31 Μαΐου και να ονομάζεται «Μπλε Σελήνη».
Η πανσέληνος του Μαΐου, γνωστή και ως «Πανσέληνος των Λουλουδιών», θα κάνει την εμφάνισή της αύριο το βράδυ, Πρωτομαγιάς,προσφέροντας ένα ιδιαίτερα φωτεινό και ατμοσφαιρικό θέαμα.

Το φαινόμενο θα κορυφωθε στις 20:23 (ώρα Ελλάδος), ενώ η Σελήνη θα είναι ορατή από τη δύση του ηλίου και μετά.

Η πιο εντυπωσιακή εικόνα καταγράφεται κατά την ανατολή της, όταν εμφανίζεται χαμηλά στον ορίζοντα, δείχνοντας μεγαλύτερη και με πιο θερμές αποχρώσεις.

Γιατί λέγεται «Φεγγάρι των Λουλουδιών»

Η ονομασία προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι συνέδεαν κάθε πανσέληνο με φυσικά φαινόμενα της εποχής.

Ο Μάιος, ως μήνας έντονης ανθοφορίας, ενέπνευσε αυτό το όνομα, που έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται ευρέως. Σε άλλες κουλτούρες, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή και ως «Milk Moon» ή «Corn Planting Moon», ονομασίες που σχετίζονται με αγροτικές δραστηριότητες.

Γιατί φαίνεται μεγαλύτερη

Κατά την ανατολή της, η Σελήνη συχνά φαίνεται πιο μεγάλη και με θερμές αποχρώσεις, από χρυσαφένιες έως πορτοκαλί.

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη λεγόμενη «σεληνιακή ψευδαίσθηση», καθώς και στη διάχυση του φωτός μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Τι συμβαίνει αστρονομικά

Η πανσέληνος εμφανίζεται όταν η Γη βρίσκεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η φωτεινή πλευρά της να είναι πλήρως ορατή από τον πλανήτη μας.

Αν και η κορύφωση του φαινομένου καταγράφεται συγκεκριμένη ώρα, το φεγγάρι φαίνεται σχεδόν πλήρες και ιδιαίτερα φωτεινό και τις προηγούμενες και τις επόμενες νύχτες.

Η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Ακρόπολη

Η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» δεν αποτελεί μόνο ένα αστρονομικό φαινόμενο, αλλά και ένα χαρακτηριστικό σημάδι της άνοιξης. Κάθε χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον, αποτελώντας μια όμορφη αφορμή για μια βραδινή βόλτα κάτω από το φως της.

Ιδανική για παρατήρηση

Το φαινόμενο μπορεί να απολαύσει κανείς χωρίς ειδικό εξοπλισμό, ακόμη και μέσα από την πόλη, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός.

Στιγμιότυπο από την «Πανσέληνο των Λουλουδιών» που υψώνεται πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που αναδεικνύει τη μαγεία του ανοιξιάτικου φεγγαριού

Η περίοδος γύρω από την πανσέληνο προσφέρει εξαιρετικές συνθήκες για βραδινές βόλτες και φωτογραφίες, με το φεγγάρι να κυριαρχεί στον ουρανό.

Δύο πανσέληνοι μέσα στον Μάιο

Ο φετινός Μάιος ξεχωρίζει, καθώς περιλαμβάνει δύο πανσελήνους. Εκτός από το «Φεγγάρι των Λουλουδιών», μία δεύτερη πανσέληνος θα σημειωθεί στις 31 Μαΐου.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως «Μπλε Σελήνη» (Blue Moon) και παρατηρείται όταν μέσα στον ίδιο ημερολογιακό μήνα εμφανίζονται δύο πανσέληνοι.

Στιγμιότυπο από το 2018, με το «Μπλε Φεγγάρι» να φωτίζει τον ουρανό της Αθήνας

