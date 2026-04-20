Πανσέληνος των Λουλουδιών: Πότε κάνει την εμφάνισή του το πιο ανοιξιάτικο φεγγάρι

Στιγμιότυπο από την «Πανσέληνο των Λουλουδιών» που υψώνεται πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που αναδεικνύει τη μαγεία του ανοιξιάτικου φεγγαριού

Snapshot Η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» εμφανίζεται στις 1 Μαΐου και σηματοδοτεί την κορύφωση της άνοιξης.

Η πανσέληνος φαίνεται μεγαλύτερη και πιο ζεστή χρωματικά κοντά στον ορίζοντα λόγω της σεληνιακής ψευδαίσθησης και της ατμόσφαιρας της Γης.

Το όνομά της προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, που συνδέουν κάθε πανσέληνο με τη φύση και τις εποχικές αλλαγές.

Η πανσέληνος του Μαΐου είναι ιδιαίτερα φωτεινή και δημιουργεί ατμόσφαιρα σχεδόν ημέρας σε καθαρό ουρανό.

Η ανατολή της πανσελήνου είναι η καλύτερη στιγμή για να τη φωτογραφίσει κανείς, καθώς το φεγγάρι «δένει» αρμονικά με το τοπίο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά φεγγάρια της χρονιάς αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στις αρχές Μαΐου, με την πανσέληνο να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό και να σηματοδοτεί την κορύφωση της άνοιξης.

Η λεγόμενη «Πανσέληνος των Λουλουδιών» θα είναι ορατή το βράδυ της 1ης Μαΐου, προσφέροντας ένα λαμπερό και ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό θέαμα.

Πότε και πώς θα τη δούμε

Η πανσέληνος θα είναι ορατή από τη δύση του ηλίου και μετά, με την πιο εντυπωσιακή στιγμή να καταγράφεται κατά την ανατολή της Σελήνης.

Τότε, το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο και πιο «ζεστό» χρωματικά, λόγω της θέσης του κοντά στον ορίζοντα - ένα φαινόμενο που συνδέεται με την ατμόσφαιρα της Γης και τη διάχυση του φωτός.

Γιατί ονομάζεται «Πανσέληνος των Λουλουδιών»

Η ονομασία της «ανοιξιάτικης» Πανσέληνου, προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής, οι οποίοι έδιναν σε κάθε πανσέληνο ένα όνομα συνδεδεμένο με τη φύση και τις εποχικές αλλαγές.

Ο Μάιος, ως μήνας έντονης ανθοφορίας και βλάστησης, ενέπνευσε το όνομα αυτό, που έχει επικρατήσει μέχρι σήμερα και χρησιμοποιείται ευρέως και στη σύγχρονη αστρονομική ορολογία.

Η πανσέληνος του Μαΐου του 2024 ανατέλλει πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό με έντονες πορτοκαλί αποχρώσεις στον νυχτερινό ουρανό

Γιατί φαίνεται πιο μεγάλη

Πρόκειται για τη γνωστή «σεληνιακή ψευδαίσθηση», ένα οπτικό φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, σε σύγκριση με όταν βρίσκεται ψηλά στον ουρανό.

Η ατμόσφαιρα φιλτράρει το φως της, δίνοντάς της πιο θερμές αποχρώσεις, από χρυσαφένιες έως πορτοκαλί, καθιστώντας έτσι το θέαμα μοναδικό.

Ιδανικές συνθήκες για να την απολαύσετε

Η πανσέληνος του Μαΐου ξεχωρίζει για τη φωτεινότητά της, καθώς σε καθαρό ουρανό μπορεί να «λούσει» το τοπίο με φως, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θυμίζει σχεδόν ημέρα.

Η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό πάνω από την Ακρόπολη

Για όσους αγαπούν τη φωτογραφία, η στιγμή που ανατέλλει είναι η πιο εντυπωσιακή: τότε που το φεγγάρι εμφανίζεται χαμηλά στον ορίζοντα και «δένει» αρμονικά με το τοπίο, προσφέροντας μοναδικά καρέ.

Ένα από τα πιο όμορφα φεγγάρια της χρονιάς

Η «Πανσέληνος των Λουλουδιών» δεν είναι απλώς ένα αστρονομικό φαινόμενο, αλλά και ένα συμβολικό ορόσημο της άνοιξης.

Σηματοδοτεί τη μετάβαση προς το καλοκαίρι και αποτελεί μια ιδανική αφορμή για μια νυχτερινή βόλτα κάτω από το φως της - μια εμπειρία που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

