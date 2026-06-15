Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Σκόπελο - Σηκώθηκαν 4 εναέρια
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κλήμα στην Σκόπελο.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Η φωτιά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία και δεν υπάρχει φόβος επέκτασης του πύρινου μετώπου σύμφωνα με την Πυροσβεστική
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