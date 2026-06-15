Φωτιά στο Μενίδι: Πώς οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών
Συναγερμός το πρωί της Δευτέρας σήμανε στην Πυροσβεστική
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι, ξεκινώντας πιθανότατα από Ι.Χ. εντός του συνεργείου.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά χωρίς σοβαρό πρόβλημα.
- Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία σε σημαντικά σημεία της περιοχής και καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν εναλλακτικές διαδρομές.
- Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής η φωτιά ξεκίνησε από Ι.Χ που βρίσκεται εντός του συνεργείου και για την κατάσβεση της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μάλιστα, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά χωρίς ωστόσο η κατάστασή του να εμπνέει ανησυχία.
Λόγω της πυρκαγιάς, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Λεωφόρος Ιωνίας και γέφυρα Αττικής Οδού
- Οδός Ορφέως και Λεωφόρος Ιωνίας
- Οδός Κύπρου και Αθανασίου Μπόσδα
Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ερευνούν τα αιτία της πυρκαγιάς, με μαρτυρίες να κάνουν λόγο ως εστία της έναρξης ένα ΙΧ που βρισκόταν εντός του χώρου.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο: