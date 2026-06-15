Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

Snapshot Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα ζούσαν σε ένα ακατάλληλο κοντέινερ, το οποίο περιγράφεται ως «υγειονομική βόμβα» λόγω επικίνδυνων συνθηκών και έλλειψης βασικών υποδομών.

Τα αδέλφια επέλεξαν να ζουν απομονωμένα στο κοντέινερ μετά τον σεισμό του 1996, παρά τις προσφορές για μόνιμη στέγη στο πλαίσιο της αποκατάστασης.

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προκάλεσε τον θάνατο και των τεσσάρων αδελφών, ενώ οι αιτίες της φωτιάς ερευνώνται από την πυροσβεστική.

Ο δήμος Κόνιτσας είχε επανειλημμένα επιχειρήσει να μεταφέρει τα αδέλφια σε ασφαλέστερο χώρο, αλλά αυτοί αρνούνταν να φύγουν, παρά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Είχαν κινηθεί και θεσμικές διαδικασίες, με έγγραφα προς την εισαγγελία, για την απομάκρυνσή τους από το κοντέινερ, όμως δεν υπήρξε αποτέλεσμα πριν τη τραγωδία. Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν το κοντέινερ όπου διέμεναν ως μια πραγματική «υγειονομική βόμβα».

Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν χώρο ακατάλληλο για διαβίωση, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς βασικές υποδομές, προειδοποιώντας εδώ και καιρό για τον κίνδυνο.

Οι κάτοικοι της περιοχής, εμφανώς συγκλονισμένοι, αναφέρουν ότι η εικόνα εγκατάλειψης και οι επικίνδυνες συνθήκες ήταν γνωστές εδώ και χρόνια, ενώ επανειλημμένα είχαν εκφράσει φόβους για την ασφάλεια και την υγεία των ηλικιωμένων. Παρά τις επισημάνσεις και τις προσπάθειες που είχαν γίνει κατά διαστήματα για να βελτιωθεί η κατάστασή τους, το πρόβλημα παρέμενε άλυτο, εντείνοντας την ανησυχία για μια πιθανή τραγική εξέλιξη.

Το «νήμα» της ζωής για τα τέσσερα αδέλφια, έναν άνδρα και τρεις γυναίκες ηλικίας από 69 έως 84 ετών, συνδέεται άμεσα με τον καταστροφικό σεισμό του 1996. Τότε, η κατοικία τους, που βρισκόταν πίσω από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί το κοντέινερ, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παρά τη δυνατότητα που τους δόθηκε στο πλαίσιο της αποκατάστασης να αποκτήσουν ξανά μόνιμη στέγη, οι ίδιοι δεν την αποδέχθηκαν. Έκτοτε, επέλεξαν να ζουν απομονωμένοι μέσα στο κοντέινερ, το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό τους καταφύγιο για σχεδόν τρεις δεκαετίες και τελικά τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να χάσουν τη ζωή τους και τα τέσσερα αδέλφια. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

«Από την εποχή του σεισμού»»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κόνιτσας, Ανδρέα Παπασπύρου, τα τέσσερα αδέλφια ζούσαν στο κοντέινερ από την εποχή του σεισμού, όταν πολλοί κάτοικοι της περιοχής είχαν μείνει χωρίς στέγη.

«Έμεναν εκεί από τότε, από τους σεισμούς και δεν ήθελαν να φύγουν» ανέφερε στο Newsbomb.gr, επισημαίνοντας ότι ο δήμος είχε επανειλημμένα επιχειρήσει να τους μεταφέρει σε ασφαλέστερο χώρο ή σε κάποια δομή.

Όπως εξήγησε, «ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, 69-70 ετών ήταν το μικρότερο από τα αδέλφια. Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου τους παρείχε φαγητό, είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες να τους μεταπείσουμε, αλλά δεν ήθελαν να μετακινηθούν και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό γεγονός».

Μάλιστα, λόγω της επικινδυνότητας των συνθηκών διαβίωσης, είχαν κινηθεί και σχετικές διαδικασίες σε θεσμικό επίπεδο. «Πάλι τώρα τελευταία είχαμε αποστείλει και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία για να κινηθούν οι διαδικασίες και να φύγουν από το κοντέινερ, όμως για μία ακόμη φορά δεν υπήρξε αποτέλεσμα» σημείωσε.

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