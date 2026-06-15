Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν χώρο ακατάλληλο για διαβίωση, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς βασικές υποδομές, προειδοποιώντας εδώ και καιρό για τον κίνδυνο

Μίλτος Τσεκούρας

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα ζούσαν σε ένα ακατάλληλο κοντέινερ, το οποίο περιγράφεται ως «υγειονομική βόμβα» λόγω επικίνδυνων συνθηκών και έλλειψης βασικών υποδομών.
  • Τα αδέλφια επέλεξαν να ζουν απομονωμένα στο κοντέινερ μετά τον σεισμό του 1996, παρά τις προσφορές για μόνιμη στέγη στο πλαίσιο της αποκατάστασης.
  • Μια πυρκαγιά που ξέσπασε στις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας προκάλεσε τον θάνατο και των τεσσάρων αδελφών, ενώ οι αιτίες της φωτιάς ερευνώνται από την πυροσβεστική.
  • Ο δήμος Κόνιτσας είχε επανειλημμένα επιχειρήσει να μεταφέρει τα αδέλφια σε ασφαλέστερο χώρο, αλλά αυτοί αρνούνταν να φύγουν, παρά τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Είχαν κινηθεί και θεσμικές διαδικασίες, με έγγραφα προς την εισαγγελία, για την απομάκρυνσή τους από το κοντέινερ, όμως δεν υπήρξε αποτέλεσμα πριν τη τραγωδία.
Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα, με τους κατοίκους της περιοχής να περιγράφουν το κοντέινερ όπου διέμεναν ως μια πραγματική «υγειονομική βόμβα».

Οι γείτονες κάνουν λόγο για έναν χώρο ακατάλληλο για διαβίωση, γεμάτο σκουπίδια και χωρίς βασικές υποδομές, προειδοποιώντας εδώ και καιρό για τον κίνδυνο.

Οι κάτοικοι της περιοχής, εμφανώς συγκλονισμένοι, αναφέρουν ότι η εικόνα εγκατάλειψης και οι επικίνδυνες συνθήκες ήταν γνωστές εδώ και χρόνια, ενώ επανειλημμένα είχαν εκφράσει φόβους για την ασφάλεια και την υγεία των ηλικιωμένων. Παρά τις επισημάνσεις και τις προσπάθειες που είχαν γίνει κατά διαστήματα για να βελτιωθεί η κατάστασή τους, το πρόβλημα παρέμενε άλυτο, εντείνοντας την ανησυχία για μια πιθανή τραγική εξέλιξη.

Το «νήμα» της ζωής για τα τέσσερα αδέλφια, έναν άνδρα και τρεις γυναίκες ηλικίας από 69 έως 84 ετών, συνδέεται άμεσα με τον καταστροφικό σεισμό του 1996. Τότε, η κατοικία τους, που βρισκόταν πίσω από το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί το κοντέινερ, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Παρά τη δυνατότητα που τους δόθηκε στο πλαίσιο της αποκατάστασης να αποκτήσουν ξανά μόνιμη στέγη, οι ίδιοι δεν την αποδέχθηκαν. Έκτοτε, επέλεξαν να ζουν απομονωμένοι μέσα στο κοντέινερ, το οποίο αποτέλεσε το μοναδικό τους καταφύγιο για σχεδόν τρεις δεκαετίες και τελικά τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να χάσουν τη ζωή τους και τα τέσσερα αδέλφια. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διενεργεί ενδελεχή έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

«Από την εποχή του σεισμού»»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κόνιτσας, Ανδρέα Παπασπύρου, τα τέσσερα αδέλφια ζούσαν στο κοντέινερ από την εποχή του σεισμού, όταν πολλοί κάτοικοι της περιοχής είχαν μείνει χωρίς στέγη.

«Έμεναν εκεί από τότε, από τους σεισμούς και δεν ήθελαν να φύγουν» ανέφερε στο Newsbomb.gr, επισημαίνοντας ότι ο δήμος είχε επανειλημμένα επιχειρήσει να τους μεταφέρει σε ασφαλέστερο χώρο ή σε κάποια δομή.

Όπως εξήγησε, «ήταν ηλικιωμένοι άνθρωποι, 69-70 ετών ήταν το μικρότερο από τα αδέλφια. Η κοινωνική υπηρεσία του δήμου τους παρείχε φαγητό, είχαμε κάνει πολλές προσπάθειες να τους μεταπείσουμε, αλλά δεν ήθελαν να μετακινηθούν και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το τραγικό γεγονός».

Μάλιστα, λόγω της επικινδυνότητας των συνθηκών διαβίωσης, είχαν κινηθεί και σχετικές διαδικασίες σε θεσμικό επίπεδο. «Πάλι τώρα τελευταία είχαμε αποστείλει και σχετικό έγγραφο στην εισαγγελία για να κινηθούν οι διαδικασίες και να φύγουν από το κοντέινερ, όμως για μία ακόμη φορά δεν υπήρξε αποτέλεσμα» σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελονι υποδέχτηκε την Γιαπωνέζα Πρωθυπουργό και παραλίγο να την ρίξει κάτω - Το viral βίντεο

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Σαντάμ Χάφταρ στο υπουργείο Εξωτερικών

13:36ANNOUNCEMENTS

Χαρδαλιάς από το Περιστέρι: «Σε τροχιά υλοποίησης όλα τα κρίσιμα έργα υποδομών και πολιτισμού»

13:35ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέο αρνητικό ρεκόρ στα νοσοκομειακά φάρμακα - Δομική κρίση «βλέπουν» ΣΦΕΕ και PIF

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Εθελοντική αιμοδοσία στο Προεδρικό Μέγαρο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κάτοικοι μικρής πόλης βρίσκονται αντιμέτωποι με «την χειρότερη επιδημία ποντικών στην ιστορία» εδώ και μήνες

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

13:09WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ άφησε τα δύσκολα για αργότερα

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

13:01ANNOUNCEMENTS

Τελευταία εβδομάδα για αιτήσεις στο πρόγραμμα υποτροφιών AKTOR4TheFuture

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Αλωνίζει η τουρκική μαφία στην Ελλάδα - 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες σε 4 χρόνια

12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηandelsblatt: Έτσι σκοπεύει η Ελλάδα να αποφύγει νέα «παγίδα χρέους» - Η στρατηγική Πιερρακάκη

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χόρεψαν ζεϊμπέκικο στην πλατεία Αριστοτέλους και κατέκτησαν ρεκόρ Guinness

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

12:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: Η πτώση στις τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να μην περάσει άμεσα στην αντλία

12:16LIFESTYLE

Μπιάνκα Σενσόρι: Με μάσκα γάτας και διάφανο φόρεμα στο πλευρό του Κάνιε Γουέστ - Η νέα της εμφάνιση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φέρνει πολύ χιόνι στην Ελλάδα το «Super El Niño» - Η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη του χειμώνα

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στις Φιλιππίνες με πρώην προπονητή ελληνικής ομάδας: Δυο νεκρές μαθήτριες - «Ήταν ένα τέρας»

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Αίγιο: Βρέθηκαν στοιχεία παρέμβασης στον τόπο του εγκλήματος

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός θάνατος για 4 αδέλφια στην Κόνιτσα: «Υγειονομική βόμβα» το κοντέινερ που κάηκε

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι: Πώς οι φλόγες κατέκαψαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επιχείρηση ανταλλακτικών

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία των αδελφών που απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα - Ζούσαν από το 1996 σε κοντέινερ

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Χάρτης γεννήσεων: Πού γεννιούνται τα παιδιά στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές δεν ακούν κλάμα νεογνών

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης απάντησε στον Πλακιά μετά την αιχμηρή ανάρτησή του για «ξυλόλιο» και ΕΟΔΑΣΑΑΜ - «Δεν ισχύει»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ο τραγικός λόγος που δεν θα δημοσιευτεί ποτέ ξανά φωτογραφία του

13:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Τίτλοι τέλους για τον Λουτσέσκου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε γάμο στην Κάλυμνο: Νεκρός 56χρονος από έκρηξη δυναμίτη

13:09WHAT THE FACT

Το μεγαλύτερο θαύμα στην Ιστορία: Έπεσε από 10 χλμ. ύψος χωρίς αλεξίπτωτο και επέζησε

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,2R στις Φιλιππίνες

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα: Γεννήθηκε με 2% πιθανότητες επιβίωσης, στέφθηκε βασίλισσα χορού και σκοτώθηκε στον δρόμο για την πρώτη δουλειά

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Αλωνίζει η τουρκική μαφία στην Ελλάδα - 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες σε 4 χρόνια

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Στην πολυαναμενόμενη συμφωνία με το Ιράν ο Τραμπ άφησε τα δύσκολα για αργότερα

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδι - Φωτογραφίες και Βίντεο

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ