Μπαράζ παραβάσεων του ΚΟΚ στους άδειους λόγω καλοκαιρού δρόμους

Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου ώρα 14:30 το μεσημέρι. Οδηγός αυτοκινήτου κάνει αναστροφή και μπαίνει στον παράδρομο την ώρα που τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα πλησιάζουν με ταχύτητα άνω των 80 χιλιομέτρων την ώρα.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, οδηγός ΙΧ διασχίζει κάθετα τη λεωφόρο για να φτάσει στην παραλία. Δευτερόλεπτα μετά, ένα μαύρο όχημα περνά στο αντίθετο ρεύμα και κατευθύνεται προς Αθήνα.

Η παραλιακή λεωφόρος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αποτελεί δρόμο – καρμανιόλα. Οι οδηγοί αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες, κάνουν συχνά αναστροφή και παραβιάζουν τη διπλή διαχωριστική γραμμή διακινδυνεύοντας τη σύγκρουση με άλλα οχήματα.

Ακόμα και για τους πεζούς όμως ο κίνδυνος είναι καθημερινός. Οι φωτεινοί σηματοδότες είναι λιγοστοί κατά μήκος της λεωφόρου και οι υπόγειες διαβάσεις απέχουν αρκετά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι πεζοί να αναγκάζονται να διασχίζουν κάθετα τον δρόμο ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν επιτακτική την ανάγκη να γίνουν παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου προκειμένου να μειωθούν τα τροχαία.

Σύμφωνα με τους κατοίκους, οι έλεγχοι της Τροχαίας κατά μήκος της παραλιακής είναι ελλιπείς ακόμα και κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Δείτε το ρεπορτάζ του Mega: