Η Κίνα δημιούργησε ρομπότ που τρέχει γρηγορότερα από τον Γιουσέιν Μπολτ - Βίντεο

Snapshot Η κινεζική εταιρεία Unitree δημιούργησε το ρομπότ «Σούπερμαν» που τρέχει με ταχύτητα έως 45 χλμ./ώρα.

Το ρομπότ μπορεί να πηδήξει σε ύψος 2 μέτρων, ξεπερνώντας τις δυνατότητες σύγχρονων αθλητών.

Η κατασκευή του πρωτοτύπου ολοκληρώθηκε μέσα σε τρεις μήνες.

Το ρομπότ βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης με προοπτικές για περαιτέρω βελτιώσεις. Snapshot powered by AI

Η Κίνα δημιούργησε ένα ρομπότ που τρέχει γρηγορότερα από τον Γιουσέιν Μπολτ και πηδά ψηλότερα από οποιονδήποτε σύγχρονο αθλητή.

Η κινεζική εταιρεία Unitree παρουσίασε ένα πρωτότυπο ανθρωποειδές ρομπότ με την ονομασία «Σούπερμαν». Μπορεί να πηδήξει σε ύψος 2 μέτρων και να φτάσει σε μέγιστη ταχύτητα 45 χλμ./ώρα — ταχύτερα από τη μέγιστη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ από άνθρωπο.

Οι μηχανικοί χρειάστηκαν μόλις τρεις μήνες για να κατασκευάσουν το πρωτότυπο.

Το ρομπότ βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης εδώ και περισσότερο από τρεις μήνες, ενώ η Unitree αναφέρει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση.