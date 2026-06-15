Πακιστάν: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε «κατά λάθος» 9χρονο κορίτσι από την Αυστραλία

Ένα 9χρονο κορίτσι από την Αυστραλία σκοτώθηκε «κατά λάθος» από πυρά αστυνομικού στο Πακιστάν κατά την διάρκεια ληστείας, προκαλώντας την οργή του Αυστραλού πρωθυπουργού, Άντονι Αλμπανέζε, ο οποίος διέταξε να διεξαχθεί έρευνα.

Όλα έγιναν στις 10 Ιουνίου στην πόλη Τσακβάλ της επαρχίας Πουντζάμπ, όταν η 9χρονη Χάνια Αχμέτ και η οικογένειά της, που είχαν βρεθεί στη χώρα για διακοπές, έπεσαν θύμα ομηρίας από ένοπλους ληστές, οι οποίοι εισήλθαν στο όχημα τους, όπως αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με ενημέρωση των αρχών, «αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο αντάλλαξαν πυρά με τους δράστες που κρατούσαν όμηρους υπό την απειλή όπλου τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου».

Στη συνέχεια, «ένας αστυνομικός που ενεπλάκη στην υπόθεση, εκτίμησε λανθασμένα ότι οι ύποπτοι προσπαθούσαν να διαφύγουν με το αυτοκίνητο της οικογένειας και πυροβόλησε» με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 9χρονη.

«Αυτή η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της 9χρονη Χάνια, ενώ τραυματίστηκε ο πατέρας και ο αδελφός της», σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος ελέγχου εγκλήματος της αστυνομίας του Παντζάμπ.

Σύμφωνα με τοπικές αρχές, οι ύποπτοι πυροβόλησαν πρώτοι εναντίον του αστυνομικού, ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση. Ωστόσο, ο πατέρας του κοριτσιού δήλωσε στο τοπικό μέσο SBS Urdu ότι ο αστυνομικός πυροβόλησε πρώτος.

«Από όσο καταλαβαίνω, όχι μόνο ένα νεαρό κορίτσι έχασε τη ζωή του, αλλά και άλλα μέλη της οικογένειας τραυματίστηκαν υπό τραγικές συνθήκες. Πρέπει να εξεταστούν όλες οι εκδοχές της ιστορίας με διαφάνεια, ώστε να μάθουν όλοι- κυρίως η οικογένεια- την αλήθεια», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Καμπέρα τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας δήλωσε ότι παρέχει βοήθεια στα μέλη της οικογένειας του θύματος που τραυματίστηκαν, ενώ η αστυνομία του Πουντζάμπ δήλωσε ότι διεξάγει «εξονυχιστική και αμερόληπτη έρευνα».