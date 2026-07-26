Κρήτη: Αγωνία για το δίχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα – Καθοριστικά τα επόμενα 24ωρα
Το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του
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Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο Αποκορώνου στα Χανιά.
Σύμφωνα με τους γιατρούς, το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά, καθώς υπάρχει ανησυχία για πιθανή επίδραση στην εγκεφαλική λειτουργία από την παραμονή του κάτω από το νερό.
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