ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της αφού τον κατηγόρησε για παιδοφιλία στο TikTok

Snapshot Η Σάρα Γκίλσον δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τζερεμάια Ντάφι, λίγες ημέρες μετά από βίντεο στο TikTok όπου τον κατηγορούσε για παιδοφιλία.

Ο Ντάφι είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, με καταγγελίες που προέκυψαν σε διαφορετικές πολιτείες και φυλετικές δικαιοδοσίες.

Η Γκίλσον είχε λάβει επείγουσα δικαστική εντολή προστασίας εναντίον του Ντάφι, η οποία τον υποχρέωνε να κρατά απόσταση τουλάχιστον 90 μέτρων.

Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με δολοφονία-suicide, όπου βρέθηκαν νεκροί και οι δύο στο σπίτι τους, ενώ ο γιος της Γκίλσον τέθηκε υπό προστασία.

Η υπόθεση ερευνάται από τις αρχές, ενώ η οικογένεια της Σάρα περιγράφει την influencer ως αφοσιωμένη μητέρα που αφιέρωνε τη ζωή της στα παιδιά της. Snapshot powered by AI

Ιnfluencer στα social media δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, λίγες ημέρες μετά από βίντεο που είχε αναρτήσει στο TikTok, στο οποίο τον κατηγορούσε για παιδοφιλία, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και δικαστικά έγγραφα.

Η Σάρα Γκίλσον (Sara Gilson), 43 ετών, έπεσε νεκρή την Πέμπτη στην πόλη Όουασο της Οκλαχόμα από πυροβολισμούς που φέρεται να προκάλεσε ο σύζυγός της Τζερεμάια Ντάφι (Jeremiah Duffey), ο οποίος χρησιμοποιούσε το όνομα Shawn Duffey στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Περίπου έναν μήνα πριν από τη δολοφονία της, η Γκίλσον είχε καταθέσει αίτημα και είχε λάβει επείγουσα δικαστική εντολή προστασίας εναντίον του συζύγου της, μετά την ενημέρωσή της από την αστυνομία ότι είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση ανήλικης.

Στις 11 Ιουλίου, η influencer, η οποία είχε περισσότερους από 30.000 ακολούθους στο TikTok, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο άφηνε σαφείς αιχμές εναντίον του Ντάφι.

«Προετοιμάζομαι για όταν το Netflix κυκλοφορήσει ντοκιμαντέρ για τον σύντομα πρώην σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Η ανάρτηση βασιζόταν σε δημοφιλές trend του TikTok, όπου χρήστες μιμούνται συνεντεύξεις τύπου ντοκιμαντέρ του Netflix. Η ίδια πρόσθεσε: «Μακάρι να αστειευόμουν».

Λιγότερο από δύο εβδομάδες αργότερα, η Γκίλσον δολοφονήθηκε.

Η καταγγελία για κακοποίηση ανήλικης

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 9 Ιουνίου, μια ανήλικη και ένας γονέας της κατήγγειλαν ότι ο Ντάφι, ο οποίος ήταν προπονητής της ομάδας μπάσκετ της κοπέλας, την είχε αγγίξει ανάρμοστα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε δημοτικό σχολείο.

Ένας άλλος προπονητής της ομάδας φέρεται να αντιλήφθηκε το περιστατικό, να παρέμβηκε άμεσα και να ενημέρωσε τον γονέα της ανήλικης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι υπήρχαν αναφορές για «παρόμοια συμπεριφορά» του προπονητή απέναντι στη συγκεκριμένη ανήλικη σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε διαφορετικές πολιτείες και δικαιοδοσίες.

Μετά την καταγγελία, ο Ντάφι φέρεται να διέφυγε και δεν είχε εντοπιστεί από την αστυνομία.

Καθώς ο ίδιος ανήκε στη φυλή των Όσατζ (Osage) και το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή που υπάγεται σε φυλετική δικαιοδοσία, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα για αξιολόγηση πιθανών κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Η εντολή προστασίας πριν από τη δολοφονία

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές επικοινώνησαν με την Γκίλσον και την ενημέρωσαν για τη δυνατότητα έκδοσης επείγουσας εντολής προστασίας.

Η αίτησή της έγινε δεκτή στις 10 Ιουνίου από δικαστήριο της κομητείας Τάλσα. Ο Ντάφι διατάχθηκε να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 γιάρδων (περίπου 90 μέτρων) από την ίδια και το σπίτι της.

Ο δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Ντάφι δεν είχε σχολιάσει άμεσα την υπόθεση.

Το φονικό και η έρευνα της αστυνομίας

Το βράδυ της Πέμπτης, η αστυνομία κλήθηκε σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε κατοικία στην πόλη Κόλινσβιλ, μετά από τηλεφώνημα στο 911.

Οι τηλεφωνητές άκουσαν μια γυναίκα να ουρλιάζει και στη συνέχεια έναν ήχο που έμοιαζε με πυροβολισμό. Οι προσπάθειες επικοινωνίας με την κατοικία δεν είχαν αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα, ένα αγόρι τηλεφώνησε στην αστυνομία από το σπίτι γείτονα και ανέφερε ότι ο πατριός του είχε πυροβολήσει τη μητέρα του.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τη Γκίλσον και τον Ντάφι νεκρούς από τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από πυροβολισμούς.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ωστόσο εκτιμούν ότι πρόκειται για δολοφονία-suicide (murder-suicide).

Ο γιος της Γκίλσον τέθηκε προσωρινά υπό προστατευτική επιτήρηση και στη συνέχεια παραδόθηκε σε γονέα που δεν σχετιζόταν με το περιστατικό. Η influencer αφήνει πίσω της έναν γιο και μία κόρη.

Σε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τα παιδιά της, η οικογένεια περιέγραψε τη Σάρα Γκίλσον ως «μια εξαιρετική μητέρα», σημειώνοντας ότι «τα παιδιά της ήταν το κέντρο της ζωής της και όλα όσα έκανε ήταν για εκείνα».

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