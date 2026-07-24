Μύκονος: Ο γυμνός influencer είχε ξαναχτυπήσει - Μπήκε σε καφέ και προσπάθησε να γδυθεί

Snapshot Ο εκατομμυριούχος influencer συνελήφθη στη Μύκονο για γυμνή παρουσία και φωτογράφιση στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Νέο βίντεο δείχνει τον ίδιο να εισβάλλει γυμνός σε καφέ της Μυκόνου και να προσπαθεί να γδυθεί εντός του καταστήματος.

Οι εργαζόμενοι τον έδιωξαν βίαια, καθώς αντιδρούσε, ενώ κατά την έξοδό του έριξε νερό σε περαστικούς και οχήματα.

Η προηγούμενη εμφάνισή του στο άγαλμα είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διχάσει την κοινή γνώμη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Snapshot powered by AI

Ο εκατομμυριούχος influencer που συνελήφθη στη Μύκονο γιατί κυκλοφορούσε και φωτογραφιζόταν γυμνός στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή, είχε.. «ξαναχτυπήσει»!

Νέο βίντεο που δημοσιεύει το mykonoslive.tv δείχνει τον γυμνό εκατομμυριούχο influencer να εισβάλλει σε γνωστό καφέ της Μυκόνου. Από το βίντεο στην κάμερα ασφαλείας φαίνεται να πηγαίνει στη γωνία του πάγκου του καταστήματος και να προσπαθεί να γδυθεί εντελώς.

Μόλις τον αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι, προσπαθούν να τον εκδιώξουν, αυτός όμως αντιδρά βίαια. Οι υπάλληλοι σαφώς σοκαρισμένοι προσπαθούσαν να τον βγάλουν έξω από την επιχείρηση, κάτι που τελικά όντως κατάφεραν.

Κατά την έξοδό του, μάλιστα, ο συγκεκριμένος εκατομμυριούχος ρίχνει νερό στους διερχόμενους, στις μηχανές και τα αυτοκίνητα στη λεωφόρο της Μυκόνου.

Η εμφάνιση του Influencer στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή τις προηγούμενες ημέρες προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχετικό βίντεο να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και να διχάζει την κοινή γνώμη.

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