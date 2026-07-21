Συνελήφθη ο γυμνός τουρίστας στη Μύκονο - Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκαν για να τον ακινητοποιήσουν

Snapshot Τουρίστας συνελήφθη στη Μύκονο αφού πόζαρε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα στο περιστατικό και προχώρησε στη σύλληψη του άνδρα.

Ο τουρίστας προέβαλε έντονη αντίσταση κατά την επέμβαση, με αποτέλεσμα να χρειαστούν τρεις αστυνομικοί για να τον ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα του MykonosLiveTV και συνέβη το πρωί της Τρίτης. Snapshot powered by AI

Άμεση ήταν η αντίδραση της Αστυνομίας Μυκόνου μετά το περιστατικό με τον τουρίστα που πόζαρε γυμνός στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψή του. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο τουρίστας φέρεται να προέβαλε έντονη αντίσταση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή τριών αστυνομικών για την ακινητοποίησή του.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη το πρωί της Τρίτης στο άγαλμα του Καραμανλή και καταγράφηκε από την κάμερα του MykonosLiveTV.

Ένας τουρίστας, εντελώς γυμνός, πόζαρε μπροστά στο άγαλμα, προκαλώντας έκπληξη και απορία σε όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.

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