Συνέβη και αυτό στη Μύκονο: Γυμνός τουρίστας φωτογραφιζόταν στο άγαλμα του Καραμανλή

Πρωί πρωί ένας άντρας ήταν γυμνός και φωτογραφιζόταν στο άγαλμα, ενώ δίπλα η κυκλοφορία διεξαγόταν κανονικά

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Συνέβη και αυτό στη Μύκονο: Γυμνός τουρίστας φωτογραφιζόταν στο άγαλμα του Καραμανλή
ΕΛΛΑΔΑ
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Ένα απίστευτο περιστατικό αντίκρισαν πριν από λίγη ώρα τουρίστες αλλά και Μυκονιάτες στο άγαλμα του Καραμανλή και κατέγραψε η κάμερα του MykonosLiveTV.

Ένας τουρίστας, εντελώς γυμνός, πόζαρε μπροστά στο άγαλμα, προκαλώντας έκπληξη και απορία σε όσους βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στην περιοχή.

Η συγκεκριμένη φωτογράφηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς έγινε σε δημόσιο χώρο.

Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

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