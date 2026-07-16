Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

Τον εκλεκτό της καρδιάς της παντρεύτηκε στο νησί των Ανέμων η Αλεξάνδρα Βελέτση

Εύη Απολλωνάτου

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Αλεξάνδρα Βελέτση, συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, παντρεύτηκε στη Μύκονο με τον τραπεζικό Μάθιου Γκαρίνο.
  • Η Βελέτση είναι διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου, υπεύθυνη για δημόσιες ξεναγήσεις και ειδικές εκδηλώσεις.
  • Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και περίπου 200 καλεσμένους.
  • Πριν από τον γάμο πραγματοποιήθηκε pre wedding party στο διάσημο μαγαζί Interni της Μυκόνου.
  • Η Βελέτση είχε σημαντικό ρόλο και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ως διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Δημόσιας Σχέσης του Λευκού Οίκου.
Snapshot powered by AI

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν στη Μύκονο η ομογενής και επιφανής συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ Αλεξάνδρα Βελέτση και ο τραπεζικός Μάθιου Γκαρίνο.

Η νύφη είναι διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου και έχει αναλάβει τον ρόλο της επίβλεψης για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δημόσιων ξεναγήσεων, μεγάλων ειδικών εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών στον Λευκό Οίκο, ενώ ο γαμπρός είναι μεγαλοστέλεχος κορυφαίας αμερικανικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, το ιερό μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους κάτω από τους πολυφωτογραφημένους Μύλους της Αλευκάντρας με το μικρό ναό να έχει στολιστεί εξωτερικά με εντυπωσιακές φούξια βουκαμβίλιες.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα και η γύρω περιοχή αποκλεισμένη όλη την ημέρα από τα οχήματα. Πίσω από την εκκλησία είχε στηθεί μικρό μπαρ που πρόσφερε δροσιστικά ποτά στους περίπου 200 καλεσμένους, οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούσαν παρασόλι για να προστατευτούν από τον ήλιο.

Η όμορφη νύφη που έφτασε στην εκκλησία με την συνοδεία οργάνων, έλαμπε από χαρά μέσα στο λευκό στράπλες νυφικό της με μακρύ πέπλο, ενώ ο γαμπρός επέλεξε λευκό σμόκιν που συνδύασε με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και παπιγιόν.

Μια μέρα πριν τον γάμο πραγματοποιήθηκε και το πριβέ pre wedding party σε ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά της Μυκόνου, το Interni, όπου μαζί με συγγενείς και φίλους το ζευγάρι αποχαιρέτησε την εργένικη ζωή.

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Βελέτση συμμετείχε και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ως διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Δημόσιας Σχέσης του Λευκού Οίκου και θεωρείται δυνατό χαρτί στο επιτελείο του Αμερικανού προέδρου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ορίστηκε ο νέος υπουργός Άμυνας - Ποιος είναι ο Γιεβγκένιι Χμάρα 

21:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πραγματογνώμονες του ΤΕΕ θα κάνουν ελέγχους στα κτίρια με τις ρωγμές - Γεωτεχνική μελέτη πριν την επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Αντιμέτωποι με καρχαριοειδές ήλθαν οι λουόμενοι στην παραλία - Βίντεο

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λάρισα - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Καβάλα και Κομοτηνή για πρόκληση πυρκαγιών

20:49LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ο Καναδάς: Μαίνονται ανεξέλεγκτες 857 φωτιές - Κινδυνεύει ο τελικός του Μουντιάλ;

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον CEO της General Catalyst

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε πισίνα δωματίου

20:07LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αθώος δήλωσε 14χρονος που συνελήφθη διότι προετοίμαζε επιθέσεις σε τζαμιά - Σχεδίαζε να ρίξει τούβλα και να κάψει λάστιχα

19:39ANNOUNCEMENTS

Η UM πραγματοποίησε την 9η ετήσια Impact Day, ανακαλύπτοντας τον «κρυμμένο» Κηφισό και στηρίζοντας τους ανθρώπους που τον προστατεύουν

19:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι πρωταγωνιστές της «Οδύσσειας» του Νόλαν «ραπάρουν» το ομηρικό έπος σε δακτυλικό εξάμετρο - Βίντεο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα όπως Στενά Ορμούζ: Η Ουκρανία θέλει να κλείσει την θαλάσσια οδό – κλειδί της Ρωσίας

19:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Attica Roots Festival παρουσιάζει τους Χαΐνηδες στην Πλατεία Κοτζιά

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε ζυθοποιία - Η ατάκα για την ήττα της Αγγλίας στο Μουντιάλ

19:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χαμογελαστός ήρθε στην Αθήνα ο Γιαμπουσέλε και αποθεώθηκε!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο περιστατικό στη Μάνη: Αυτοκίνητο βρέθηκε σε πισίνα δωματίου

13:55LIFESTYLE

Η Σία Κοσιώνη στον ΑΝΤ1

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Το παιδί –ιδιοφυΐα της Φλόριντα: Η ασύλληπτη βαθμολογία που ανάγκασε τα σχολεία να αλλάξουν κανόνες

20:07LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Εργασιακός μεσαίωνας στην Πάρο: Σερβιτόροι εκτελούν χρέη... οινοχόων μέσα στη θάλασσα

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Αργεντινή: Πότε θα γίνει ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 - Η ώρα και το κανάλι

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε ζυθοποιία - Η ατάκα για την ήττα της Αγγλίας στο Μουντιάλ

20:49LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ