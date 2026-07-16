Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

Snapshot Η Αλεξάνδρα Βελέτση, συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, παντρεύτηκε στη Μύκονο με τον τραπεζικό Μάθιου Γκαρίνο.

Η Βελέτση είναι διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου, υπεύθυνη για δημόσιες ξεναγήσεις και ειδικές εκδηλώσεις.

Ο γάμος έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και περίπου 200 καλεσμένους.

Πριν από τον γάμο πραγματοποιήθηκε pre wedding party στο διάσημο μαγαζί Interni της Μυκόνου.

Η Βελέτση είχε σημαντικό ρόλο και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ως διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Δημόσιας Σχέσης του Λευκού Οίκου. Snapshot powered by AI

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν στη Μύκονο η ομογενής και επιφανής συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ Αλεξάνδρα Βελέτση και ο τραπεζικός Μάθιου Γκαρίνο.

Η νύφη είναι διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου και έχει αναλάβει τον ρόλο της επίβλεψης για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση δημόσιων ξεναγήσεων, μεγάλων ειδικών εκδηλώσεων και άλλων πρωτοβουλιών στον Λευκό Οίκο, ενώ ο γαμπρός είναι μεγαλοστέλεχος κορυφαίας αμερικανικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, το ιερό μυστήριο πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Χαραλάμπους κάτω από τους πολυφωτογραφημένους Μύλους της Αλευκάντρας με το μικρό ναό να έχει στολιστεί εξωτερικά με εντυπωσιακές φούξια βουκαμβίλιες.

Τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα και η γύρω περιοχή αποκλεισμένη όλη την ημέρα από τα οχήματα. Πίσω από την εκκλησία είχε στηθεί μικρό μπαρ που πρόσφερε δροσιστικά ποτά στους περίπου 200 καλεσμένους, οι περισσότεροι από τους οποίους κρατούσαν παρασόλι για να προστατευτούν από τον ήλιο.

Η όμορφη νύφη που έφτασε στην εκκλησία με την συνοδεία οργάνων, έλαμπε από χαρά μέσα στο λευκό στράπλες νυφικό της με μακρύ πέπλο, ενώ ο γαμπρός επέλεξε λευκό σμόκιν που συνδύασε με λευκό πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και παπιγιόν.

Μια μέρα πριν τον γάμο πραγματοποιήθηκε και το πριβέ pre wedding party σε ένα από τα πιο διάσημα μαγαζιά της Μυκόνου, το Interni, όπου μαζί με συγγενείς και φίλους το ζευγάρι αποχαιρέτησε την εργένικη ζωή.

Σημειώνεται ότι η Αλεξάνδρα Βελέτση συμμετείχε και στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ως διευθύντρια Επιχειρήσεων του Γραφείου Δημόσιας Σχέσης του Λευκού Οίκου και θεωρείται δυνατό χαρτί στο επιτελείο του Αμερικανού προέδρου.