Το πλωτό παλάτι των 220 εκατ. ευρώ του εμίρη του Άμπου Ντάμπι εντυπωσιάζει τη Μύκονο

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε το εντυπωσιακό superyacht «Mar», το οποίο έχει αγκυροβολήσει στην Ψαρρού και συγκεντρώνει τα βλέμματα των επισκεπτών

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το πλωτό παλάτι των 220 εκατ. ευρώ του εμίρη του Άμπου Ντάμπι εντυπωσιάζει τη Μύκονο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το γιοτ Mar, μήκους 107 μέτρων, έχει αγκυροβολήσει στην Ψαρρού της Μυκόνου και ανήκει από το 2023 στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι, Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan.
  • Η αξία του Mar εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια και μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε οκτώ υπερπολυτελείς καμπίνες.
  • Το πλήρωμα αποτελείται από 34 μέλη που προσφέρουν υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση στους επιβάτες.
  • Το γιοτ διαθέτει ελικοδρόμιο, πισίνα 18 μέτρων, beach club, χώρο ευεξίας με γυμναστήριο, χαμάμ, αίθουσα μασάζ και κινηματογράφο.
  • Η ενοικίαση του Mar για μία εβδομάδα κοστίζει περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα γιοτ προς ναύλωση παγκοσμίως.
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Το βλέμμα των επισκεπτών στην Ψαρρού της Μυκόνου έχει κλέψει τις τελευταίες ημέρες το εντυπωσιακό Mar, ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα γιοτ που έχουν κατασκευαστεί ποτέ στην Ιταλία. Όπως μεταδίδει το Mykonos Live TV, η επιβλητική θαλαμηγός έχει αγκυροβολήσει στον διάσημο κόλπο, προκαλώντας τον θαυμασμό όσων βρίσκονται στην περιοχή.

Το Mar έχει μήκος 107 μέτρα και ναυπηγήθηκε το 2020 από το φημισμένο ιταλικό ναυπηγείο Benetti. Από το 2023 ανήκει στον εμίρη του Άμπου Ντάμπι, Sheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan, ενώ η αξία του εκτιμάται στα 250 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ.

Πολυτέλεια που θυμίζει παλάτι

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, το κατάλευκο γιοτ ξεχωρίζει όχι μόνο για τις διαστάσεις του, αλλά και για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, με τη μακρόστενη πλώρη να αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά του στοιχεία.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 16 επισκέπτες, οι οποίοι διαμένουν σε οκτώ υπερπολυτελείς καμπίνες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εντυπωσιακή master suite του ιδιοκτήτη, η οποία διαθέτει ακόμη και ιδιωτικά μπαλκόνια.

Για την άψογη εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων, στο σκάφος εργάζονται 34 μέλη πληρώματος, τα οποία φροντίζουν ώστε κάθε ανάγκη των επιβατών να καλύπτεται σε υψηλό επίπεδο.

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, οι εσωτερικοί χώροι του Mar είναι ιδιαίτερα ευρύχωροι, με ψηλοτάβανα σαλόνια και διακόσμηση που δημιουργεί την αίσθηση πολυτελούς κατοικίας ή ακόμη και παλατιού.

Στα εξωτερικά καταστρώματα δεσπόζουν ένα ελικοδρόμιο, μία πισίνα μήκους 18 μέτρων, αλλά και ένα πλήρως εξοπλισμένο beach club.

Στο χαμηλότερο κατάστρωμα βρίσκεται ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος ευεξίας, ο οποίος περιλαμβάνει γυμναστήριο, τουρκικό χαμάμ, αίθουσα μασάζ και σαλόνι ομορφιάς.

Οι επιλογές ψυχαγωγίας συμπληρώνονται από κινηματογράφο, αλλά και πληθώρα θαλάσσιων δραστηριοτήτων, όπως τζετ σκι, wakeboard, καγιάκ και πολλά ακόμη θαλάσσια παιχνίδια.

Το μέγεθος και οι παροχές του Mar αντικατοπτρίζονται και στο κόστος ναύλωσής του. Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, η ενοικίαση της υπερπολυτελούς θαλαμηγού για μία εβδομάδα φτάνει περίπου τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που την κατατάσσει ανάμεσα στα ακριβότερα γιοτ προς ναύλωση παγκοσμίως.

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