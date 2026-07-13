Στη Μύκονο με τον Έλληνα σύντροφό της η Αρίνα Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα επέλεξε τη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών μαζί με τον σύντροφό της και μέλλοντα σύζυγό της, Γιώργο Φραγκούλη.

Snapshot Η σχέση τους ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και η πρώτη δημόσια εμφάνιση έγινε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Ο Γιώργος Φραγκούλης είναι επιχειρηματίας στον χώρο της υγιεινής διατροφής και ιδρυτής της εταιρείας Oakberry.

Η γνωριμία του ζευγαριού σχετίζεται με τις προωθητικές ενέργειες της Oakberry στις οποίες συμμετείχε η Σαμπαλένκα.

Η τενίστρια έχει αναγνωρίσει τη σημαντική στήριξη που της παρείχε ο σύντροφός της σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της. Snapshot powered by AI

Τη Μύκονο επέλεξε και αυτό το καλοκαίρι η κορυφαία τενίστρια Αρίνα Σαμπαλένκα για λίγες ημέρες ξεκούρασης, πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Έλληνας σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, με τον οποίο σύντομα αναμένεται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια είχε δεχθεί πρόταση γάμου τον περασμένο Μάρτιο και απάντησε θετικά, με το ζευγάρι να προετοιμάζεται πλέον για το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του.

Αυτό είναι το τρίτο συνεχόμενο καλοκαίρι που η Αρίνα Σαμπαλένκα και ο Φραγκούλης επισκέπτονται το «νησί των ανέμων». Αυτή τη φορά επέλεξαν την Ψαρρού για στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, ενώ ο φακός του Mykonos Live TV τους κατέγραψε να απολαμβάνουν γεύμα με μεγάλη παρέα στο Nammos, ένα από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού που προσελκύει διεθνείς προσωπικότητες.

Η σχέση της με τον Έλληνα επιχειρηματία ξεκίνησε στις αρχές του 2024, ενώ η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς.

Ο Γιώργος Φραγκούλης, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βραζιλία. Η γνωριμία του ζευγαριού φαίνεται πως συνδέεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Φραγκούλη, καθώς η Αρίνα Σαμπαλένκα είχε συμμετάσχει σε προωθητικές ενέργειες της εταιρίας του.

Η ίδια η τενίστρια έχει αναφερθεί δημόσια στη στήριξη που έλαβε από τον σύντροφό της, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, μετά τον θάνατο του πρώην συντρόφου της.

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