Μύκονος: Η σπάνια εμφάνιση της Εύης Αδάμ με την κόρη της στο νησί τον ανέμων

Η Εύη Αδάμ, που έχει αφήσει το δικό της αποτύπωμα ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα της δεκαετίας του '90 και πρώην Μις Ελλάς, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στα 53 της χρόνια.

Το 1999 παντρεύτηκε τον Λάμπη Λιβιεράτο, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες, τη Νεφέλη και τη Δανάη. Το ζευγάρι ακολούθησε χωριστούς δρόμους το 2012, ωστόσο διατηρεί κοινό σημείο αναφοράς τις δύο κόρες του.

Αυτές τις ημέρες, η Εύη Αδάμ απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο. Η κάμερα του Mykonos Live TV την απαθανάτισε να περπατά στα γραφικά Ματογιάννια μαζί με τη μικρότερη κόρη της, Δανάη Λιβιεράτου.

Η 23χρονη ακολουθεί τη δική της πορεία στον χώρο της μουσικής και πραγματοποιεί εμφανίσεις στο Lio Mykonos, όπου ξεχωρίζει τόσο για τις ερμηνευτικές της ικανότητες όσο και για τη σκηνική της παρουσία.

Η Δανάη είναι η μικρότερη κόρη της Εύης Αδάμ και του Λάμπη Λιβιεράτου, ενώ η μεγαλύτερη αδελφή της, Νεφέλη, είναι 25 ετών και έχει σπουδάσει Οικονομία και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Bath. Όπως και η μητέρα της, διαθέτει εντυπωσιακή εμφάνιση, με πολλούς να σχολιάζουν τη μεγάλη τους ομοιότητα.