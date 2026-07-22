Samuel Onuha: Αυτός είναι ο influencer που φωτογραφήθηκε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή

Snapshot Ο Samuel Onuha, influencer με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, γδύθηκε μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Μύκονο και συνελήφθη.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στην επέμβαση της αστυνομίας, κατά την οποία ο Onuha προέβαλε αντίσταση.

Ο Samuel Onuha δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου με το brand ICON. Amsterdam και το εκπαιδευτικό εγχείρημα Millionaire Commerce.

Στα κοινωνικά δίκτυα προβάλλει τον τρόπο ζωής του, ταξίδια, γυμναστική, μόδα και επιχειρηματικότητα. Snapshot powered by AI

Ο Samuel Onuha είναι ο άνδρας που φέρεται να πρωταγωνίστησε στο περιστατικό με τη γυμνή φωτογράφιση μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο, το οποίο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε στη σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές.

Ο Onuha είναι ιδιαίτερα γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου διατηρεί λογαριασμό στο Instagram με περισσότερους από 1 εκατομμύριο ακολούθους, δημοσιεύοντας περιεχόμενο γύρω από τον τρόπο ζωής του, τα ταξίδια, τη γυμναστική, τη μόδα και την επιχειρηματικότητα.

Η επιχειρηματική του δραστηριότητα

Παράλληλα με την παρουσία του στα social media, ο Samuel Onuha δραστηριοποιείται στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Είναι γνωστός για το brand ένδυσης ICON. Amsterdam, ενώ προβάλλει έντονα και το επιχειρηματικό του εγχείρημα Millionaire Commerce, μέσω του οποίου παρουσιάζει περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό γύρω από το e-commerce και το digital marketing.

https://www.instagram.com/p/DD2PqXcPWPI/

Στους προσωπικούς του λογαριασμούς εμφανίζεται συχνά να μοιράζεται στιγμές από πολυτελή ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα και την καθημερινότητά του ως επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου.

https://www.instagram.com/p/DDeyCEBIOXZ/

Στο επίκεντρο μετά το περιστατικό στη Μύκονο

Το όνομά του έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ελλάδα μετά το περιστατικό στη Μύκονο, όταν εμφανίστηκε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή για φωτογράφιση. Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί τον εντόπισαν και προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες προέβαλε αντίσταση κατά την επέμβαση, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή τριών αστυνομικών για την ακινητοποίησή του.

https://www.instagram.com/p/C9ZwjXWNGcm/

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