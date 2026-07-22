Οργή στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου: «Ο ίδιος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο»

Snapshot Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου ως διασπαστική κίνηση που αποστερεί το κόμμα από μια κοινοβουλευτική έδρα.

Kατηγορείται ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι ο Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων που παρέδωσαν την έδρα τους μετά την αποχώρηση από το κόμμα. Snapshot powered by AI

Με έντονο τρόπο αντιδρούν στελέχη της Κουμουνδούρου στην απόφαση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του κόμματος, αποστερώντας του έτσι μια κοινοβουλευτική έδρα.

Μάλιστα σχολιάζοντας τη φράση του ότι λυπάται πολύ για αυτό το αδιέξοδο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι «επιλέγει να μιλήσει για «αδιέξοδο», ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο».

«Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», αναφέρουν πηγές μέσα από την Κουμουνδούρου.

Σχολιάζοντας την επιλογή της ανεξαρτητοποίησης έναντι της παραίτησης τονίζουν ότι «ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα».

«Ασύμβατη με τις αξίες της Αριστεράς η διακράτηση της έδρας»

Τονίζουν επίσης ότι είναι αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση: «Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας. Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα», τονίζουν τα στελέχη της Κουμουνδούρου.

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