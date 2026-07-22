Οργή στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου: «Ο ίδιος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο»

«Η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση», τονίζουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρώην πρόεδρο του κόμματος.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οργή στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου: «Ο ίδιος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζουν την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελλου ως διασπαστική κίνηση που αποστερεί το κόμμα από μια κοινοβουλευτική έδρα.
  • Kατηγορείται ότι ευθύνεται για το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ.
  • Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι ο Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων που παρέδωσαν την έδρα τους μετά την αποχώρηση από το κόμμα.
Snapshot powered by AI

Με έντονο τρόπο αντιδρούν στελέχη της Κουμουνδούρου στην απόφαση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί από την ΚΟ του κόμματος, αποστερώντας του έτσι μια κοινοβουλευτική έδρα.

Μάλιστα σχολιάζοντας τη φράση του ότι λυπάται πολύ για αυτό το αδιέξοδο, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι «επιλέγει να μιλήσει για «αδιέξοδο», ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος, ως πρόεδρος, έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο».

«Προκαλεί, επίσης, εντύπωση ότι επικαλείται την Αριστερά, τη συλλογικότητα, τη συντροφικότητα και την ενότητα, την ίδια στιγμή που επιλέγει την ανεξαρτητοποίηση και όχι την παράδοση της έδρας του στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Αριστερή ηθική σημαίνει ότι η βουλευτική έδρα ανήκει στο πολιτικό σχέδιο, στο πρόγραμμα και στους ανθρώπους που εμπιστεύθηκαν το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ», αναφέρουν πηγές μέσα από την Κουμουνδούρου.

Σχολιάζοντας την επιλογή της ανεξαρτητοποίησης έναντι της παραίτησης τονίζουν ότι «ο κ. Φάμελλος δεν ακολούθησε το παράδειγμα άλλων, ο οποίοι μετά την αποχώρησή τους παρέδωσαν την βουλευτική τους έδρα. Αντίθετα, επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα».

«Ασύμβατη με τις αξίες της Αριστεράς η διακράτηση της έδρας»

Τονίζουν επίσης ότι είναι αντιφατικό να επικαλείται την ενότητα όταν η επιλογή του συνιστά μια καθαρά διασπαστική κίνηση: «Οι έννοιες της Αριστεράς, της συλλογικότητας και της ενότητας είναι ασύμβατες με τη διακράτηση της έδρας. Να υπενθυμίσουμε στον κ. Φάμελλο ότι πολλές φορές στο παρελθόν έχει ζητήσει την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, αναφερόμενος σε βουλευτές/τριες που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Μάλλον δεν κατάλαβε ποτέ ότι είναι άλλη η ευθύνη του Βουλευτή και άλλη του Προέδρου ενός κόμματος. Κρίμα», τονίζουν τα στελέχη της Κουμουνδούρου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο ακραίος καύσωνας οδήγησε σε 5.764 θανάτους πάνω από το αναμενόμενο – Η χειρότερη εικόνα μετά το 2003

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και άλλοι σε δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένας ξεχωριστός σταρ και άνθρωπος: Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος θαυμαστών στην Κρήτη! (Video)

16:39ΚΟΣΜΟΣ

Η Σικελία στις φλόγες: Δεκάδες πύρινα μέτωπα – Κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

16:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Τσέλσι δαπάνησε 140 εκατ. ευρώ για τον Μόργκαν Ρότζερς – Η ακριβότερη μεταγραφή Βρετανού ποδοσφαιριστή

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

16:27LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Γλυκερίας στη Μαίρη Λίντα: «Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη και απέραντο σεβασμό»

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: SMS από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

16:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Αύξηση κατά 25,8% στα έσοδα – Βρετανοί, Ιταλοί και Αμερικανοί «στήριξαν» τις εισπράξεις

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν» η οργισμένη αντίδρασή της

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρυψαν 109 γραμμάρια κάνναβης στα κεραμίδια σχολείου – Συνελήφθησαν 16χρονος και 20χρονη

16:13NEWSBOMB

Το τεστ αξιοπιστίας στη ΔΕΘ

16:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απευθύνει νέες απειλές για βομβαρδισμό του Ιράν - Επίθεση ΗΠΑ στο νησί Λαράκ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Σύγκρουση τραμ στη γέφυρα Έρασμος στο Ρότερνταμ - 15 τραυματίες

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική επίδειξη: Με τορπίλη AKYA από υποβρύχιο χτύπησαν πλοίο στόχο σε άσκηση - Βίντεο

15:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή στην Κουμουνδούρου για την ανεξαρτητοποίηση Φάμελλου: «Ο ίδιος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έσπασε κεντρικός αγωγός αποχέτευσης στην Αμμουδάρα - Απαγόρευση κολύμβησης στην παραλία

15:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής τελωνειακών αμφισβητήσεων

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά κοντά σε στρατόπεδο στον Τύρναβο – Εξετάζονται καταγγελίες για δύο ταυτόχρονες εστίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

15:26LIFESTYLE

Samuel Onuha: Αυτός είναι ο influencer που φωτογραφήθηκε γυμνός μπροστά στο άγαλμα του Καραμανλή στη Μύκονο

14:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς να χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για περισσότερη δροσιά και εξοικονόμηση ενέργειας

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σε Κολωνάκι, Άλιμο και Αργυρούπολη - Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τον καύσωνα - 5 περιοχές σε Red Code

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - Θυρωρός: «Δεν μπήκα πιο μέσα, τον είδα ξαπλωμένο, έβαλα τα χέρια στο κεφάλι και τα κορίτσια ξέσπασαν σε κλάματα»

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Άρση ασυλίας για την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Πέφτουν πάνω μου για να με απενεργοποιήσουν» η οργισμένη αντίδρασή της

13:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαίρη Λίντα: Η παρεξήγηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα που δεν λύθηκε ποτέ - Τι είχαν πει δημόσια ο ένας για τον άλλον

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: SMS από το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 5 εναέρια μέσα

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο τα αποκαλυπτήρια του μεγαλύτερου αγάλματος της Παναγίας στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ