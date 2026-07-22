ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση»

«Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς» υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος

Μίλτος Τσεκούρας

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος - «Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση»
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Την ανεξαρτητοποίησή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Με τη συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε η θεσμική διαδικασία της αποχώρησής του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Σε ανάρτησή του εξήγησε τους λόγους της απόφασής του υποστηρίζοντας ότι «όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου:

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση.

Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή. Για αυτή την ενότητα θα δουλέψω.»

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