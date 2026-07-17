ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

«Η χώρα χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Κόκκαλης.

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με δήλωσή του ο μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει ότι «η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν στο πλαίσιο των μεγάλων ανακατατάξεων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο κ. Κόκκαλης επέλεξε τη στάση της παραίτησης, γεγονός που δεν αποστερεί την έδρα από το κόμμα. Η έδρα πηγαίνει στον επιλαχόντα Ιωάννη Καριπίδη, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει αν επιθυμεί να αποδεχτεί την έδρα ή όχι.

Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του μπορεί να ανιχνευθεί και πρόθεση συστράτευσης με την ΕΛΑΣ, κάτι όμως που δεν έχει εκφράσει ρητά ο κ. Κόκκαλης. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Θα συνεχίσω να τη δίνω (τη μάχη) με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη», καθώς και ότι «(η χώρα) χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία». Σε άλλο σημείο της δήλωσης παραίτησης αναφέρει: «Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις».

Μέχρι τώρα έχουν επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης μόνο οι βουλευτές Καραμέρος, Νοτοπούλου, Κεδίκογλου και Κόκκαλης. Νωρίτερα σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Μέχρι τώρα, συνολικά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κυρία Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ), Βασίλης Κόκκαλης (θα επισημοποιήσει την παραίτησή του εντός της ερχόμενης εβδομάδας)

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Όλγα Γεροβασίλη (έχει ανακοινώσει, δεν έχει στείλει επιστολή), Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός

Η δήλωση παραίτησης του κ. Κόκκαλη έχει ως εξής:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:35ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Το συγκινητικό αντίο στη γιαγιά της που πέθανε σε ηλικία 91 ετών - «Ήσουν η καλύτερη απο εμάς, με έμαθες τι θα πει σκληρή δουλειά»

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

12:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Πολύ τοπικά 40άρια και μετά ανατροπή - Μέχρι πότε θα έχει ζέστη

12:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανησυχία για τον τελικό του Μουντιάλ: Πυκνός καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά έχει καλύψει το στάδιο «MetLife Stadium» του Νιού Τζέρσεϊ - Δείτε βίντεο

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικήτας Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: «Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη», πρέπει να σου πω το οριστικό «καληνύχτα»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποια ενημερωτική εκπομπή βλέπει το κοινό το καλοκαίρι

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Θερινός εκπαιδευτικός πλους της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων - Εικόνες και Βίντεο

11:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό γράμμα του Έντσο Φερνάντες στον Μέσι το 2016 για να τον πείσει να μην αποσυρθεί από την Εθνική - «Ευχαριστώ και συγγνώμη»

11:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρκόπουλος: Το στοίχημα του υφυπουργού Οικονομικών για την αυτοδυναμία – «Μία γουρουνοπούλα»

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Άδωνι - Τσουκαλά: «Ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη» - «Πήγατε κουβά»

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν - Με το δάκτυλο στη σκανδάλη οι Χούθι

11:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Πηγές διαψεύδουν «έφοδο» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

11:15WHAT THE FACT

Το πείραμα της Σοβιετικής Ένωσης πριν από 60 χρόνια που άλλαξε για πάντα τις θάλασσες

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Προθεσμία για τη Δευτέρα πήρε ο τέταρτος κατηγορούμενος

11:07ΥΓΕΙΑ

ΠΙΣ: Θεσμική εκτροπή για να αποκτήσει ο υπουργός Υγείας τον έλεγχο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης

11:00ΥΓΕΙΑ

Πώς αυτός ο ιός, που είμαστε φορείς σχεδόν όλοι, οδηγεί σε πολλαπλή σκλήρυνση

10:45WHAT THE FACT

Costa Concordia: Ο «ναυτικός χαιρετισμός» που κόστισε 33 ζωές και γιατί ο καπετάνιος άλλαξε πορεία λίγο πριν από το ναυάγιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κλείδωσε η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας για την επόμενη εβδομάδα - Χάρτες GFS και ECMWF 

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για το τελευταίο «αντίο» στην κυρία «Κοκοβίκου» -Δείτε Live

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη για ναρκωτικά η Σίλα Γεντζόγλου που έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Νοέλια Καστίγιο: Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η 25χρονη που πέθανε με ευθανασία - Το ημερολόγιο των βιασμών και η υπόσχεση της μητέρας της να εκδικηθεί

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο - Τον τραυμάτισε σοβαρά, νεκρό το σκυλί του

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Νάκυ Αγάθου, από τις πρώτες παρουσιάστριες της κρατικής τηλεόρασης

08:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πότε θα διεξαχθούν ο μικρός και ο μεγάλος τελικός - Η ώρα και το κανάλι

07:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Νωρίτερα φέτος η ανακοίνωσή τους - Οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν

06:30LIFESTYLE

Mετά τους Λαιστρυγόνες και τον Κύκλωπα ο Οδυσσέας του Νόλαν «παλεύει» και με τον Economist - Η ισοπεδωτική κριτικής της ταινίας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Ιουλίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Ποιοι γιορτάζουν

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Άδωνι - Τσουκαλά: «Ξεχάσατε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη» - «Πήγατε κουβά»

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Perinereis cultrifera: Το αρχαίο θαλάσσιο πλάσμα των ωκεανών με τα σαγόνια από «βιο-μέταλλο» που αλλάζει όσα ξέραμε για την επιστήμη των υλικών

12:30ΕΥ ΖΗΝ

5 απλές συνήθειες μετά το βραδινό για να πέσει η χοληστερόλη

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Κλειστές οι πύλες του Λευκού Οίκου για τον Νετανιάχου - Η οργή για τα F-35 και η συνάντηση που δεν έγινε ποτέ

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νικήτας Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: «Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη», πρέπει να σου πω το οριστικό «καληνύχτα»

08:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η «Αγία Μαρίνα στο Βράχο» στην Πάρνηθα: Το εντυπωσιακό ξωκλήσι που στέκει αγέρωχο οκτώ αιώνες

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας για ρωγμές στην Κυψέλη: Από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν θέματα που δεν είχαν επισημανθεί κατά τις αρχικές μελέτες

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ