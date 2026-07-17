ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Βασίλης Κόκκαλης - Σε ποιον πηγαίνει η έδρα

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με δήλωσή του ο μέχρι τώρα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης.

Στη δήλωσή του, ο κ. Κόκκαλης αναφέρει ότι «η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».

Σε αντίθεση με την πλειοψηφία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν στο πλαίσιο των μεγάλων ανακατατάξεων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο κ. Κόκκαλης επέλεξε τη στάση της παραίτησης, γεγονός που δεν αποστερεί την έδρα από το κόμμα. Η έδρα πηγαίνει στον επιλαχόντα Ιωάννη Καριπίδη, ο οποίος αναμένεται να δηλώσει αν επιθυμεί να αποδεχτεί την έδρα ή όχι.

Σημειώνεται ότι στη δήλωση παραίτησής του μπορεί να ανιχνευθεί και πρόθεση συστράτευσης με την ΕΛΑΣ, κάτι όμως που δεν έχει εκφράσει ρητά ο κ. Κόκκαλης. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι: «Θα συνεχίσω να τη δίνω (τη μάχη) με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη», καθώς και ότι «(η χώρα) χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία». Σε άλλο σημείο της δήλωσης παραίτησης αναφέρει: «Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις».

Μέχρι τώρα έχουν επιλέξει τον δρόμο της παραίτησης μόνο οι βουλευτές Καραμέρος, Νοτοπούλου, Κεδίκογλου και Κόκκαλης. Νωρίτερα σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Όλγα Γεροβασίλη, ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Μέχρι τώρα, συνολικά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κυρία Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ), Βασίλης Κόκκαλης (θα επισημοποιήσει την παραίτησή του εντός της ερχόμενης εβδομάδας)

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Όλγα Γεροβασίλη (έχει ανακοινώσει, δεν έχει στείλει επιστολή), Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός

Η δήλωση παραίτησης του κ. Κόκκαλη έχει ως εξής:

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

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