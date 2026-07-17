Κι όμως συνέβη - Άδωνις: «Ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ» - Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη μόνη ελπίδα για να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική επικαιρότητα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο Τσίπρας εργαζόταν για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του από τον Μητσοτάκη το 2023.

Ο Γεωργιάδης εξέφρασε απορία για το πώς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκαν την καταστροφή του κόμματος με τόση ευκολία. Snapshot powered by AI

«Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο Αλέξη Τσίπρα. Αν βγάλει την Δούρου αντί για τον Πολάκη, δεν έχει μέλλον», σχολίασε σήμερα τις εξελίξεις στο κόμμα της Αριστεράς, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο ACTION24 χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη «μόνη ελπίδα» να παραμείνει το κόμμα στην πολιτική επικαιρότητα, παρά τις επαναλμβανόμενες κόντρες τους, πυ έχουν φτάσει μέχρι τα δικατήρια.

«Ο Τσίπρας, όταν συνετρίβη από τον Μητσοτάκη το 2023, τι είπε στον εαυτό του; "Σιγά μη με φάνε οι Συριζαίοι". Από τότε δούλευε για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βέβαιο ότι η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτός σχεδίασε να καταστρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ έχει μία λογική. Το ότι οι άλλοι δέχθηκαν να καταστραφούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά», ανέφερε.

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