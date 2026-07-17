ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης - Στους 14 οι βουλευτές

Σε συνέχεια μιας σειράς παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων και ο Γιάννης Ραγκούσης παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β΄ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!», αναφέρει στη δήλωση αποχώρησης ο Γιάννης Ραγκούσης.

Τους 14 βουλευτές έχει φτάσει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα ο αριθμός των μελών της ΚΟ ενδέχεται να φτάσει ακόμη και τους 8 με νέες ανεξαρτητοποιήσεις που θα γίνουν εντός της ημέρας, αλλά και μετά την ΚΕ του Σαββατοκύριακου.

Με την πλειοψηφία των μεσαίου εύρους βουλευτών να έχουν ήδη αποχωρήσει από την ΚΟ, πλέον τα βλέμματα στρέφονται στις περιπτώσεις της Όλγας Γεροβασίλη και του μέχρι πρότινος προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κ. Γεροβασίλη εξετάζει το ενδεχόμενο της ανεξαρτητοποίησης ακόμη και εντός της σημερινής ημέρας. Για τον κ. Φάμελλο, η εικόνα που υπάρχει είναι ότι δε θα ανεξαρτητοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών στην ΚΕ προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει πολιτικά την απόφασή του σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Οι ανεξαρτητοποιήσεις πάντως έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κουμουνδούρου. Μόνο χθες έγιναν τρεις ανεξαρτητοποιήσεις, αφού αποχώρησαν μαζί με την έδρα τους η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέττα και ο Κώστας Μπάρκας. Μάλιστα για την κ. Τσαπανίδου υπήρξαν έντονες αντιδράσεις εντός της Κουμουνδούρου με δεδομένο ότι είναι βουλευτής Επικρατείας και συνεπώς δεν έχει εκλεγεί με σταυροδοσία.

Μέχρι τώρα, συνολικά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κυρία Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ). Γιάννης Ραγκούσης

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα