Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γεροβασίλη, Καλαματιανός, Ζαμπάρας

Η αποχώρηση μεγατόνων της Όλγας Γεροβασίλη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί νέα δεδομένα ενόψει της αυριανής εκλογής προέδρου ΚΟ και συνεδρίασης της ΚΕ.

Η Όλγα Γεροβασίλη, μπήκε στον χορό των ανεξαρτητοποιήσεων, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ πλέον με 11 βουλευτές, καθώς σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης ο Μίλτος Ζαμπάρας και ο Διονύσης Καλαματιανός. Είχε παραιτηθεί επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος από το 2023 δεν είναι μέλος του κοινοβουλίου.

Στη δήλωση παραίτησής της, η κ. Γεροβασίλη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι στην πορεία της «όποιον ρόλο κι αν έπρεπε να υπηρετήσω, παρά τις συγκρούσεις που απαιτούνταν να γίνουν, όποιο πολιτικό κόστος κι αν επωμιζόμουν, ακόμα κι όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγκιο, λειτουργούσα με έναν μόνο γνώμονα: «Ν' αγαπάς την ευθύνη.»

Όπως τονίζει όμως, «αυτός ο Στόχος κι αυτές οι Αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα. Γι’ αυτό και ανεξαρτητοποιούμαι από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ.»

Ωστόσο, τυπικά η ανεξαρτητοποίησή της θα γίνει εντός των επόμενων ημερών καθώς η κ. Γεροβασίλη είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και συνεπώς πρέπει πρώτα να λυθούν τεχνικά ζητήματα με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Όλγα Γεροβασίλη δεν θεωρείται μέλος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που πλέον αφήνει μόνο τον Σωκράτη Φάμελλο από τα πολύ κεντρικά στελέχη της παλιάς πλειοψηφίας να παραμένει στην ΚΟ.

Πληροφορίες θέλουν τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να έχει ήδη αποφασίσει την ανεξαρτητοποίησή του, ωστόσο αναμένει και τις αποφάσεις της ΚΕ προκειμένου προκειμένου να μπορέσει να στηρίξει πολιτικά την απόφασή του σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Σημειώνεται ότι 11 βουλευτές έχει και η Ελληνική Λύση, συνεπώς αν παραιτηθεί κι άλλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στην 5η θέση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων.

Μέχρι τώρα, συνολικά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποχωρήσει:

Με παραίτηση:

Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου (έχει ανακοινώσει, αλλά δεν έχει στείλει επιστολή. Η κυρία Ακριώτου που θα τον αντικαταστήσει, εκτιμάται ότι θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ)

Με ανεξαρτητοποίηση:

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Νίκος Γαβρήλος, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Μαρίνα Κοντοτόλη, Πόπη Τσαπανίδου, Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέττα, Όλγα Γεροβασίλη (έχει ανακοινώσει, δεν έχει στείλει επιστολή), Μίλτος Ζαμπάρας, Διονύσης Καλαματιανός