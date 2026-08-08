Σητεία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Αχλάδια – Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Σαφώς βελτιωμένη είναι πλέον η εικόνα στη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε λίγο πριν από τις 20:00 της Παρασκευής (07/08) στην περιοχή Αχλάδια Σητείας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Λασίθι και το Ηράκλειο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, με βασικό στόχο από την πρώτη στιγμή να περιοριστεί το μέτωπο και να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (08/08), δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο και η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής στις 07:40.

Ο Δήμαρχος Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης, είχε αναφέρει το βράδυ ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στο αιολικό πάρκο όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, μιλώντας στο Newsbomb.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ, συνέδραμαν εθελοντές, υδροφόρες ΟΤΑ και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας και της Περιφέρειας Κρήτης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι μέσα σε λιγότερο από 48 ώρες έχουν εκδηλωθεί τρεις πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας, σε Καρύδι, Κάτω Ζάκρο και Αχλάδια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση.

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου «4», προβλέπεται και για σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.