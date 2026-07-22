ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται από την Κ.Ο. και ο Σωκράτης Φάμελλος
Ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινώσει την ανεξαρτητοποίησή του
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- Ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να προχωρά σε ανεξαρτητοποίηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
- Ο Φάμελλος ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024.
- Η ανεξαρτητοποίηση του Φάμελλου θα αποτελέσει σημαντική ανακατάταξη στο κόμμα.
- Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και εσωκομματικών διεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προς την ανεξαρτητοποίησή του φέρεται να οδεύει και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία του κόμματος τον Νοέμβριο του 2024.
Εφόσον επιβεβαιωθεί η ανεξαρτητοποίησή του, θα πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ανακατάταξη στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών και εσωκομματικών ανακατατάξεων.
Το πρωί της Τετάρτης παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης, μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα.
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