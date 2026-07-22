ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται από την Κ.Ο. και ο Σωκράτης Φάμελλος

Snapshot Ο Σωκράτης Φάμελλος φέρεται να προχωρά σε ανεξαρτητοποίηση από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Φάμελλος ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024.

Η ανεξαρτητοποίηση του Φάμελλου θα αποτελέσει σημαντική ανακατάταξη στο κόμμα.

Οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών και εσωκομματικών διεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, προς την ανεξαρτητοποίησή του φέρεται να οδεύει και ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία του κόμματος τον Νοέμβριο του 2024.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η ανεξαρτητοποίησή του, θα πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ανακατάταξη στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών και εσωκομματικών ανακατατάξεων.

Το πρωί της Τετάρτης παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης, μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα.

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