Δούρου προς Κακλαμάνη: Θα δώσουμε μάχη απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών

Με τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη συναντήθηκε σήμερα η Ρένα Δούρου, με αφορμή την εκλογή της στη θέση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα και εν μέσω ενός μαζικού «κύματος» αποχωρήσεων βουλευτών λόγω των μεγάλων ανακατατάξεων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς.

Κατά τη συνάντησή τους, η κυρία Δούρου επεσήμανε ότι «θα δώσουμε μια μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών», ενώ σχολίασε και τον συμβολισμό των ημερών τονίζοντας ότι «συναντιόμαστε 52 χρόνια από το παράνομο πραξικόπημα που οδήγησε στον τουρκικό “Αττίλα”. Συναντιόμαστε 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας».

«Θέλω να σας πω ότι για την Αριστερά που εκπροσωπώ είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας της υπεράσπισης των κοινοβουλευτικών θεσμών. Διότι δεν ξεχνάμε πόσο εύκολο είναι να διολισθήσει η δημοκρατία σε μια εθνική καταστροφή», τόνισε η κυρία Δούρου μιλώντας στον Νικήτα Κακλαμάνη κατά την πρώτη θεσμική τους συνάντηση.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αφού ευχήθηκε στην κυρία Δούρου να είναι «καλορίζικη» και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, αποκαλώντας τη μάλιστα «αγαπητή μου Ρένα», τόνισε: «Το ότι η κατά τα άλλα πολιτισμένη Ευρώπη και γενικότερα ο δυτικός κόσμος μπορεί να πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας σε ό,τι αφορά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά 52 χρόνια όπως είπες, μετά την εισβολή του Αττίλα, λέξη δεν λέγεται για τον στρατό κατοχής στην Κύπρο. Και εγώ πιστεύω ότι καμία λύση, όποια και να βρεθεί, δεν θα μπορεί να είναι δίκαιη με στρατό κατοχής στο νησί».

«Προσυπογράφω κύριε πρόεδρε», ήταν το καταληκτικό σχόλιο της Ρένας Δούρου.

Διαβάστε επίσης