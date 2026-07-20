Οι 5+1 προτάσεις της ΕΛΑΣ για την Παιδεία και ο «πόλεμος» με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Ένα πλαίσιο προτάσεων για την αναμόρφωση της δημόσιας εκπαίδευσης παρουσίασε η ΕΛΑΣ, καταθέτοντας έξι εμβληματικές παρεμβάσεις που καλύπτουν το σύνολο των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Οι προτάσεις εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, στην ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, στις αλλαγές στη λειτουργία των πανεπιστημίων, στη στήριξη των εκπαιδευτικών, στη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος και στην ουσιαστική ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρία. Η παρουσίαση των θέσεων της ΕΛΑΣ έγινε στην ΕΣΗΕΑ, από την τομεάρχη Παιδείας Ιωάννα Λαλιώτου και τον αναπληρωτή τομεάρχη Παναγιώτη Κασσιανό.

Ωστόσο, τα όσα είπε η κ. Λαλιώτου για τη διατήρηση του πλαισίου των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύονται τα τελευταία χρόνια, οδήγησαν σε «πόλεμο» με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ.

Οι 6 προτάσεις της ΕΛΑΣ

Κεντρική θέση στο σχέδιο της ΕΛΑΣ καταλαμβάνει η πρόταση για την κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως αποκλειστικού τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου Λυκείου, το οποίο θα απομακρυνθεί από τον σημερινό εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί ως αυτόνομος θεσμός γενικής παιδείας. Παράλληλα, προτείνεται η καθιέρωση ενός αναβαθμισμένου απολυτηρίου με αυξημένη εκπαιδευτική αξιοπιστία και διεθνείς προδιαγραφές, καθώς και ένα νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ, που θα προβλέπει ελεύθερη πρόσβαση σε τμήματα όπου οι διαθέσιμες θέσεις επαρκούν για τη ζήτηση. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται και η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, με πρόταση για τη δημιουργία διετών προγραμμάτων στα πανεπιστήμια, τα οποία θα οδηγούν σε πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος επιπέδου 5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Τα προγράμματα θα απευθύνονται κυρίως σε αποφοίτους ΕΠΑΛ, με δυνατότητα συμμετοχής και αποφοίτων ΓΕΛ, ενώ θα σχεδιάζονται σε συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ΕΛΑΣ προτείνει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστημίων, με κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης και αναθεώρηση του τρόπου εκλογής των πρυτανικών αρχών και των μελών ΔΕΠ. Παράλληλα, ζητά την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με στόχο –όπως αναφέρει– τη διασφάλιση της ισονομίας και του ουσιαστικού ελέγχου στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά τους εκπαιδευτικούς, με βασικό άξονα τη βελτίωση των οικονομικών και εργασιακών συνθηκών τους. Ειδικότερα, προτείνεται η ένταξή τους σε ειδικό μισθολόγιο, με την ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης προϋποθέτει την ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της.

Στο πεδίο της σχολικής ζωής, η παράταξη εισηγείται μια σειρά μέτρων για την αποκατάσταση της «σχολικής ειρήνης». Οι προτάσεις περιλαμβάνουν τη θεσμική προστασία και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την επαναφορά συλλογικών δομών επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης, την αναμόρφωση του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης, τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και τη βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Η έκτη παρέμβαση επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία. Η ΕΛΑΣ προτείνει την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της πρώιμης παρέμβασης, τη στελέχωση των σχολείων με διεπιστημονικές ομάδες, την αναβάθμιση των δομών ένταξης και της παράλληλης στήριξης, καθώς και την ενίσχυση των ειδικών σχολείων, με στόχο τη διασφάλιση ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών και την οικοδόμηση ενός σχολείου χωρίς αποκλεισμούς.

Με τις 6 παρεμβάσεις που παρουσίασε σήμερα, η ΕΛΑΣ επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για μια συνολική αναδιάρθρωση της ελληνικής εκπαίδευσης, προτάσσοντας ένα μοντέλο που, σύμφωνα με την ίδια, δίνει προτεραιότητα στη δημόσια παιδεία, στη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην προσαρμογή του σχολείου και του πανεπιστημίου στις σύγχρονες κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες.

Αντιπαράθεση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Η αποστροφή του λόγου της κ. Λαλιώτου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν και ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τη θέση της ΕΛΑΣ στο συγκεκριμένο θέμα, οδήγησε σε αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ.

«η θέση μας σαφής: δε θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών σε αυτή τη διαδικασία. Οφείλουμε να σταθούμε με υπευθυνότητα απέναντι στην ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες. Όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη: δεν θα επιτρέψουμε στη χώρα να γίνει El Dorado πανεπιστημιακής παραπαιδείας.Αλλάζουμε ριζικά τον "Νόμο Πιερρακάκη" (ν. 5094/2024), θέτοντας αυστηρά κριτήρια και διασφαλίζοντας ισονομία και ακαδημαϊκή εγκυρότητα. Παράλληλα, θα ενισχύσουμε την ανάπτυξη του δημοσίου Πανεπιστημίου (κεντρικά και περιφερειακά) και δε θα επιτρέψουμε τη συρρίκνωσή του προς όφελος του ιδιωτικού κέρδους—Το παράδειγμα των Νομικών Σχολών», είπε η κ. Λαλιώτου.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ στρέφει τα βέλη του κατά της θέσης της ΕΛΑΣ για το θέμα αναφέροντας σε ανακοίνωσή του:

«Τα όσα είπε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ., Ι. Λαλιώτου, δεν αφήνουν περιθώριο παρερμηνείας: Η ΕΛΑΣ αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερρακάκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Το κόμμα του Αλ. Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ξεκάθαρη θέση. Ο νόμος Πιερρακάκη πρέπει να καταργηθεί και φοιτητές των ιδιωτικών πανεπιστημίων να απορροφηθούν στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση.

Το άρθρο 16 πρέπει να διατηρηθεί και ως προς το πνεύμα και ως προς το γράμμα. Η Παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί εμπόριο και αντικείμενο κερδοσκοπίας. Μόνο το δημόσιο πανεπιστήμιο έχει την ικανότητα να προσφέρει γνώση και επιστήμη κοινωνικά χρήσιμη».

ΝΕΑΡ: Σε ρόλο διαχειριστή και συνεχιστή του Μητσοτάκη ο Τσίπρας

Με σκληρό τρόπο αντέδρασε και η ΝΕΑΡ στα όσα ειπώθηκαν στην παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων η ΝΕΑΡ αναφέρει:

«Ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα έχει αποδεχθεί πλήρως τον ρόλο του διαχειριστή και συνεχιστή της πολιτικής Μητσοτάκη και πως δεν έχει σκοπό να αλλάξει τη βασική της κατεύθυνση. [...]

Ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει, αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο;

Η επίκληση της «πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί» είναι μία τρανταχτή δήλωση παραίτησης από την ίδια την πολιτική αλλαγή.

Η Αριστερά υπάρχει για να αλλάξει την οικονομία, για να ανατρέψει τις πολιτικές που μεγεθύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, για να εμποδίζει την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση των δημόσιων αγαθών. Η Αριστερά είναι δύναμη αλλαγής της κοινωνίας, όχι διαχείρισης της μιζέριας».

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