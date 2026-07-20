Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ : Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό παροχολογίας

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι συνταγματικές αλλαγές που προτείνει η ΝΔ αποτελούν τομή και θωρακίζουν τη χώρα απέναντι σε θεσμικές εκτροπές και αθέμιτες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Προβλέπεται αλλαγή στη διαδικασία έρευνας για ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών και επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας στο Δημόσιο μέσω αξιολόγησης υπηρεσιών.

Η ΝΔ δεσμεύεται να στηρίξει τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους, παρουσιάζοντας στην ΔΕΘ οδικό χάρτη αντί για προεκλογικές εξαγγελίες.

Ο πρωθυπουργός κατήγγειλε υποσχέσεις που δεν βασίζονται σε κοστολόγηση και τόνισε ότι θα απαντήσουν με «την αλήθεια των αριθμών».

Η ΝΔ επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή ηγεσίας και συνταγματική αναγνώριση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Snapshot powered by AI

Συνεδριάζει στη Βουλή αυτή την ώρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Με αναφορά στην επέτειο της εισβολής στην Κύπρο ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην συνταγματική αναθεώρηση.

«Οι συνταγματικές αλλαγές που έχει εισηγηθεί η παράταξή μας αποτελούν τομή. Αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών. Επαναπροσδιορίζεται η έννοια της μονιμότητας στο Δημόσιο. Η χώρα θωρακίζεται μόνιμα στον κίνδυνο θεσμικών εκτροπών. Προστατεύεται ο πολίτης από επιβολή φόρων», είπε μεταξύ άλλων.

«Συμπληρώνουμε μια διαδρομή ωριμότητα και ευθύνης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Τα σημαντικότερα από όσα είπε:

-Οι αλλαγές της ΝΔ για το Σύνταγμα, τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών

-Αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών

η Βουλή να μην μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες

Επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο Δημόσιο μέσω σύνδεσης με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του

.Θωρακίζεται η χώρα μόνιμα από τον κίνδυνο των δημοσιονομικών εκτροπών.

Προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων.

Υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή Στέγη.-Μεγαλύτερο ρόλο της Δικαιοσύνης στην επιλογή της ηγεσίας της.

Συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Μέριμνες για προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση και η τεχνολογική επέλαση.

Απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί στην Αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό «παρών», που το κάνει απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας.

Θα το καταγράψει η Ιστορία, δείχνοντας ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες, και ποιες δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές

«Στη ΔΕΘ οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν».

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Καθρέφτης της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας η φετινή ΔΕΘ

Θα κριθούν όσοι λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν το 1% του πλούτου και όταν κυβέρνησαν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο και όσοι δείχνουν σοβαροί αλλά αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους, λέγοντας ότι το ΓΛΚ κάνει «μπακάλικους υπολογισμούς»

Για τους αγρότες είπε: «Αποδείξαμε πως μπορούμε να κάνουμε πληρωμές με διαφάνεια»

«Οι εργολάβοι της τοξικότητας οφείλουν να αναλογιστούν πώς διέσυραν τους συναδέλφους τους. Όλοι κόπτωνται για το τεκμήριο της αθωότητας αλλά μόνο όταν αφορά τους μπαχαλάκηδες όχι όταν αφορά τους δικούς μας βουλευτές», είπε ακόμη.

Συγκεκριμένα για ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε:

Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση

οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους

προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα.

Συνειδητή πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης

«Αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας μας τελείως διαφορετική από την πραγματικότητα» , είπε και παρουσίασε στοιχεία της οικονομία.

Η Δόμνα ΜΙχαηλίδου με τον Θόδωρο Σκυλακάκη SOOC

«Έχουμε νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ, που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις. Θα οδηγηθούμε σε αυξήσεις, αλλά το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά οφείλουμε να διαχειριστούμε. Τι πρέπει να κάνουμε στην εισαγόμενη ακρίβεια. Εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση. Ξέρω ότι οι πολίτες δεν θα δουν τη μείωση στην αντλία, αλλά δεν την κάναμε θα έβλεπαν αύξηση. Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και στα σούπερ μάρκετ», ανέφερε ο πρωθυπουργός σχετικά με το μέγιστο ζήτημα της ακρίβειας. «Απέναντι στο πληθωρισμό μόνη απάντηση η σταθερή αύξηση των μισθών», πρόσθεσε.

Συγκεκριμένα ο Κυριάκος στην ομιία του ανέφερε:

Η τελευταία ένταση στο Ορμούζ δημιουργεί εκ νέου ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις

Ευθύνη μας να δημιουργούμε διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια με την εξάντληση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου

Οι πρωτοβουλίες αυτές δεν λύνουν το πρόβλημα, ωστόσο χωρίς τις παρεμβάσεις οι επιπτώσεις των αυξήσεων θα ήταν μεγαλύτερες

Ο Νίκος Δένδιας με την Έλενα Ράπτη SOOC

Τι είπε για την αντιπολίτευση

Στηλιτεύοντας την στάση της αντιπολίτευσης έκανε λόγο για ένα «τοξικό κέντρο» και μια «ετερόκλητη Βαβέλ»

Άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την 13η σύνταξη και στον κ. Τσίπρα που «τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους».«Για εμάς όλοι οι φόροι που φεύγουν από τους ώμους των πολιτών είναι πατριωτικοί χώροι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης με τον Μάκη Βορίδη SOOC

Συγκεκριμένα ανέφερε:

-Τοξικό κέντρο που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ

-Το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει.

-Ο αδιόρθωτος κ. Τσίπρας, που υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του

– ο ίδιος που έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν και διέλυσε το ίδιο του το κόμμα.

Έφερε το παράδειγμα της κυβερνητικής αστάθειας στη Βρετανία λέγοντας ότι ο ίδιος έχει γνωρίσει 6 πρωθυπουργούς. «Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Θα του το θέσω», διεμήνυσε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας SOOC

Η Κυριακή της κάλπης

«Η Κυριακή της Κάλπης θα κρίνει αν η χώρα μας θα συνεχίσει να προοδεύει. Η Κυριακή είναι μια και μοναδική, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα. Μια επιλογή: Μια ισχυρή κυβέρνηση ενός κόμματος όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος» , τόνισε ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα ανέφερε στην ομιλία του:

Κυριακή της κάλπης είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει

θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μοναδική η «Κυριακή της κάλπης»

δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές» εκλογές διαμαρτυρίας, «πρόβες τζενεράλε» με δήθεν «μηνύματα» και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής.

«Γιατί μια τρίτη τετραετία;»: Για να μη γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω.

Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών

ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι της

«Οι κακές στιγμές μας ήταν πολύ λιγότερες από τις καλές», είπε κάνοντας αυτοκριτική.

Για το μεταναστευτικό:

«Στην Ελλάδα κανείς δεν ασχολείται με το μεταναστευτικό γιατί αυτή η κυβέρνηση το έλυσε. Και με κοινωνική δικαιοσύνη»

Η Ντόρα Μπακογιάννη SOOC

Για τις εκλογές:

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Με έναν τρόπο θυμίζουμε και εμείς την Ισπανία. Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας, όταν έχεις την μπάλα εσύ θα βάλεις γκολ. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είμαστε ομάδα και οι μάδες κερδίζουν»

Σε τίτλους ανέφερε:

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027

Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες και η Ισπανία - όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ

-με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς, χωρίς έπαρση και πανηγυρισμούς

είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν.

«Εμείς θα τρέχομε σαν οι εκλογές να είναι αύριο», ήταν το τελευταίο μήνυμά του.

Παρακολουθήστε την ομιλία του πρωθυπουργού στην ΚΟ της ΝΔ:

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