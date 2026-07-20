Μητσοτάκης για ΟΑΚΑ: Στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής

Snapshot Οι παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατ. ευρώ και στοχεύουν στη μετατροπή του σε σύγχρονο χώρο αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής.

Το ΟΑΚΑ παραλήφθηκε το 2019 σε κακή κατάσταση, και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σημαντικές εργασίες, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου.

Υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, με ανακαινίσεις στα στάδια και νέους χώρους στο Ελληνικό.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» περιλαμβάνει την αναβάθμιση μικρών γηπέδων σε σχολικούς χώρους για την ενίσχυση των αθλητικών δυνατοτήτων των παιδιών.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πρόθεση της χώρας να διεκδικήσει στο μέλλον μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, όπως Μουντιάλ ή Euro. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας πως στόχος είναι η μετατροπή του χώρου σε έναν σύγχρονο πόλο αναψυχής και πρασίνου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, από το ΟΑΚΑ όπου βρέθηκε για να επιθεωρήσει τις εργασίες αναβάθμισης, υπογράμμισε τη σημασία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας πως «στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα Βόρεια Προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επισήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο Ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», σημειώνοντας ότι, εκτός από τις σχολικές μονάδες, προβλέπει και την αναβάθμιση των μικρών γηπέδων που βρίσκονται στους σχολικούς χώρους, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες άθλησης για τα παιδιά.

Σε ερώτηση εάν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ, είτε Euro, στο μέλλον ο πρωθυπουργός απάντησε πως «θα έρθει και η ώρα γι’ αυτό».

«Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Χρειάζονται ομαδική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συντονισμός. Αυτό είναι ένα μάθημα που ισχύει και στην πολιτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Όπως είπε, το Ταμείο συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, αναφέροντας ως παράδειγμα την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα διατηρηθεί και τα επόμενα χρόνια.

Κλείνοντας, αναφερόμενος στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες εξαγγελίες, τονίζοντας ωστόσο ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας.

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